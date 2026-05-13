Кто такая "Вероника Феншуй Офис": в СМИ узнали, кем является "гадалка" Ермака

Журналисты-расследователи установили личность «Вероники Феншуй Офис», с которой бывший глава ОП Андрей Ермак, вероятно, согласовывал кандидатуры на топдолжности, в частности Олега Татарова и премьер-министра.

Об этом сообщают «Схемы».

Кто такая «Вероника Феншуй Офис»

По данным расследования, Вероника Аникеевич (также использует фамилию Даниленко) является жительницей Киева и называет себя консультантом по астрологии. В телефонных книгах пользователей она подписана как Вероника Консульт. А.Б.» и «Veronika Anikievich/гадалка Ермак».

Женщина ведет телеграмм-канал «Лунные часы», где отмечает:

«С помощью своих знаний и опыта в астрологии помогаю людям обрести ясность в теме их жизненных процессов» (цитата на языке оригинала — рус.).

Как выяснили журналисты, с 2024 года Аникиевич зарегистрирован как ФЛП для предоставления индивидуальных услуг. Попытка журналистов получить ее комментарий завершилась тем, что она положила трубку.

Как «Вероника Феншуй Офис» влияла на решение Ермака

В суде прокурор САП Валентина Гребенюк сообщила, что экспредседатель ОП, вероятно, присылал Аникеевиче дать рождение кандидатов для получения советов перед назначениями. Среди лиц, чьи кандидатуры обсуждались:

заместитель руководителя ОП Олег Татаров;

премьер-министр Украины;

действующий министр здравоохранения;

руководитель ГУД Игорь Лысый.

«Также о назначении на должность руководителя Госуправления делами Лысого Игоря Васильевича… Спрашивает советы по нему, пишет дату рождения», — сообщила в суде прокурор.

Политические взгляды и родственные связи

Журналисты выяснили, что Аникиевич активно поддерживала Ермака в соцсетях и критиковала антикоррупционные органы. Сообщение о подозрении должностному лицу она прокомментировала так:

«А началось с подонков из НАБУ, САП и шакалов пера Томаша Фиалы, которые разгоняют медийно весь этот бред. Спецоперация трампо-путина по капитуляции Украины» (цитата на языке оригинала — рус.).

Также «Схемы» установили, что отец Аникеевич является гражданином РФ и бывшим функционером «Оппозиционного блока» в Геническе.

На свежих фото за май 2025 он зафиксирован в ныне оккупированном городе с русской символикой. Ранее он заявлял, что мужчины «убегают от военкомата», а его соратники «с уважением относятся к России».

Дело Ермака — последние новости

Напомним, бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак мог согласовывать назначение топ-чиновников, основываясь на советах гадалки, подписанной в его контактах как «Вероника Феншуй Офис». Соответствующие данные по перепискам подозреваемого объявила сторона обвинения во время судебного заседания. Об этом стало известно во время заседания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 12 мая, где прокурор САП назвала имя лица.

Стоит добавить, что бывшего главу ОП подозревают в отмывании средств на строительстве элитного коттеджного городка под Киевом из-за кооператива «Солнечный берег».

По версии НАБУ и САП, Ермак был частью организованной группы, которая отмыла 460 миллионов гривен. Деньги вкладывали в строительство роскошных коттеджей в селе Козин в Киевской области (городок «Династия»).

