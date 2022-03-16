Кто такие кибервойска, чем они занимаются и как туда попасть

Кто такие кибервойска, чем они занимаются и как туда попасть

Еще задолго до войны президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить законопроект о создании кибервойск. 26 августа 2021 г. был подписан соответствующий указ о решении СНБО "О неотложных мерах по киберобороне государства".

Украина начала формирование собственной киберармии еще до войны, но не успела этого сделать. Сегодня украинская IT-армия является самоорганизованным волонтерским движением. По данным главы Госспецсвязи Виктора Жоры, численность волонтеров киберармии оценивается в 400 тысяч человек. Благодаря киберармии мы уверенно противостоим киберагрессии русских оккупантов.

В начале задачи украинской киберармии заключались в распространении адекватной информации о событиях в Украине и опровержении ложных новостей. А с начала российской агрессии усилия направлены на противодействие кибератак агрессора и для этого широко привлекаются хакеры-добровольцы.

Последние события доказывают успешность действий украинского кибервойска в киберпространстве. Всемирно известные хакерские группы Anonymous и Cyber ​​Partisans осуществляют успешные кибератаки на российские правительственные центры, финансовый сектор, телевидение и другие структуры России.

Так, например, Anonymous взломали сайт ФСБ России, завладели 20 ТВ данных, атаковав российского нефтяного гиганта "Роснефть", стерли данные из 59 айфонов сотрудников этой компании. 10 марта хакеры Anonymous сообщили, что им удалось взломать сайт Роскомнадзора и получить доступ к более чем 360 тысячам файлов общим объемом 817,5 ГБ.

Компания Cyber ​​Unit Technologies сообщает, что добровольцы, желающие присоединиться к киберармии, будут работать в двух основных направлениях – атак и обороны.

Как присоединится к киберармии?

Вступить в IТ-армию можно присоединившись к группе в специальном телеграмм-канале. Модераторы канала ежедневно выкладывают задачи для атак. Среди них как простые, так и сложные задачи, касающиеся разных секторов экономик и жизнедеятельности общества - услуг, досуга, банковской системы России, и т.д. Каждое задание сопровождается инструкцией и ссылкой на нужный софт.

Необязательно быть суперпрограммистом, чтобы записаться в киберармию. Даже если у вас есть смартфон, вы можете помогать украинской армии. Вот некоторые из ресурсов для этого: