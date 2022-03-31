Кто такие резервисты и какие зарплаты они получают во время войны

Кто такие резервисты и какие зарплаты они получают во время войны

ТСН.ua выяснял кто такие резервисты, какие льготы и зарплаты они получают резервисты во время войны

Кто такие резервисты, кого могут призвать без мобилизации, какие льготы и зарплаты получают резервисты во время войны в материале ТСН.ua

Кто такие резервисты?

Резервисты оперативного резерва – это освобожденные от срочной службы, от военной службы по призыву во время мобилизации военнослужащие. Резервисты составляют запасной резерв украинской армии, который в случае войны позволяет быстро доукомплектовать армию.

В мирное время резервисты могут проходить службу только добровольно. В особый период (действующий в Украине с 2014 года) в военный оперативный резерв в обязательном порядке зачисляются военнослужащие, уволенные с военной службы по призыву во время мобилизации, срочной службы, военной службы по контракту. 22 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве резервистов на военную службу.

Призову подлежат резервисты от 18 до 60 лет. Это как офицеры, так и рядовой и сержантский состав. Максимальный срок несения службы – 1 год. Предельный возраст для службы в военном резерве для рядового, сержантского, старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава 60 лет, для высшего офицерского состава - 65 лет.

Резервисты оперативного резерва должны самостоятельно явиться в свои воинские части или в территориальный центр комплектования по телефонному звонку или получив повестку. В тот же день резервист сможет прибыть в часть и немедленно приступить к выполнению задач.

Зарплаты и льготы для резервистов

После призыва на военную службу резервисты приобретают статус военнослужащих и могут пользоваться всеми льготами и гарантиями, предусмотренными для военных.

После призыва рабочее место за резервистом сохраняется .

. В период призыва военнослужащим выплачивают среднемесячную заработную плату.

Минимальное денежное довольствие военнослужащих составляет более 10 тыс.грн

военнослужащих составляет более 10 тыс.грн Сохраняется пенсия на срок до завершения особого периода.

на срок до завершения особого периода. Призванные резервисты получают более высокий размер пенсионного обеспечения . Эту пенсию могут получать независимо от возраста за выслугой лет.

. Эту пенсию могут получать независимо от возраста за выслугой лет. Резервисты получают бесплатное медицинское обслуживание для военнослужащих в учреждениях здравоохранения Вооруженных Сил Украины. Члены семей резервистов обслуживаются в этих заведениях со скидкой 50% стоимости услуг.

для военнослужащих в учреждениях здравоохранения Вооруженных Сил Украины. Члены семей резервистов обслуживаются в этих заведениях со скидкой 50% стоимости услуг. Для резервистов предусмотрен ежегодный основной отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней с выплатой материальной помощи на оздоровление.

с выплатой материальной помощи на оздоровление. В случае выполнения задач в операции Объединенных сил военнослужащему предоставляется статус участника боевых действий и соответствующие этому статусу льготы.

и соответствующие этому статусу льготы. Те военнослужащие, которые непосредственно участвуют в боевых действиях или осуществляют мероприятия по национальной безопасности и обороне, получают дополнительные выплаты 100 тыс. грн.

Другие льготы для военнослужащих можно узнать здесь.