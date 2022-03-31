Кто такие резервисты и какие зарплаты они получают во время войны

ТСН.ua выяснял кто такие резервисты, какие льготы и зарплаты они получают резервисты во время войны
Кто такие резервисты, кого могут призвать без мобилизации, какие льготы и зарплаты получают резервисты во время войны в материале ТСН.ua
Кто такие резервисты?
Резервисты оперативного резерва – это освобожденные от срочной службы, от военной службы по призыву во время мобилизации военнослужащие. Резервисты составляют запасной резерв украинской армии, который в случае войны позволяет быстро доукомплектовать армию.
В мирное время резервисты могут проходить службу только добровольно. В особый период (действующий в Украине с 2014 года) в военный оперативный резерв в обязательном порядке зачисляются военнослужащие, уволенные с военной службы по призыву во время мобилизации, срочной службы, военной службы по контракту. 22 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве резервистов на военную службу.
Призову подлежат резервисты от 18 до 60 лет. Это как офицеры, так и рядовой и сержантский состав. Максимальный срок несения службы – 1 год. Предельный возраст для службы в военном резерве для рядового, сержантского, старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава 60 лет, для высшего офицерского состава - 65 лет.
Резервисты оперативного резерва должны самостоятельно явиться в свои воинские части или в территориальный центр комплектования по телефонному звонку или получив повестку. В тот же день резервист сможет прибыть в часть и немедленно приступить к выполнению задач.
Зарплаты и льготы для резервистов
После призыва на военную службу резервисты приобретают статус военнослужащих и могут пользоваться всеми льготами и гарантиями, предусмотренными для военных.
- После призыва рабочее место за резервистом сохраняется.
- В период призыва военнослужащим выплачивают среднемесячную заработную плату.
- Минимальное денежное довольствие военнослужащих составляет более 10 тыс.грн
- Сохраняется пенсия на срок до завершения особого периода.
- Призванные резервисты получают более высокий размер пенсионного обеспечения. Эту пенсию могут получать независимо от возраста за выслугой лет.
- Резервисты получают бесплатное медицинское обслуживание для военнослужащих в учреждениях здравоохранения Вооруженных Сил Украины. Члены семей резервистов обслуживаются в этих заведениях со скидкой 50% стоимости услуг.
- Для резервистов предусмотрен ежегодный основной отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней с выплатой материальной помощи на оздоровление.
- В случае выполнения задач в операции Объединенных сил военнослужащему предоставляется статус участника боевых действий и соответствующие этому статусу льготы.
- Те военнослужащие, которые непосредственно участвуют в боевых действиях или осуществляют мероприятия по национальной безопасности и обороне, получают дополнительные выплаты 100 тыс. грн.
Другие льготы для военнослужащих можно узнать здесь.