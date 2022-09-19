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Кто-то неудачно покурил: в Кадиевке на базе оккупантов неожиданно изрядно "забавило"

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Кто-то неудачно покурил: в Кадиевке на базе оккупантов неожиданно изрядно "забавило"

В Луганской области на базе оккупантов в Кадиевке прогремели взрывы.

Здание потерпело разрушения, а потери противника уточняются.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Во временно оккупированной Кадиевке (бывший Стаханов) в Луганской области кто-то удачно покурил в расположении рашистов. Потери уточняются", — написал Братчук.

В Сети заявили, что взрыв прогремел в районе здания Дворца культуры им. Горького. Там долго дислоцировались российские оккупанты.

Напомним, в ночь на 19 сентября, во время воздушной тревоги российские оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожье. Предварительно мишенью стали объекты инфраструктуры.

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