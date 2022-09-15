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"Кто-то за "длинным столом" еще не понял": Подоляк потроллил Путина

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"Кто-то за "длинным столом" еще не понял": Подоляк потроллил Путина

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк потроллил российского президента Путина.

Он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский не боится появляться на людях и на передовой, в отличие от главы Кремля.

Об этом Михаил Подоляк написал в своем твиттере.

"Буквально в нескольких километрах от линии фронта в освобожденном Изюме Зеленский конкретно указывает, почему Россия позорно и катастрофически проигрывает войну... Кто-то за "длинным столом" еще не понял?", — написал Подоляк.

Свое сообщение он подкрепил фотографией, на которой украинский президент во время визита в деоккупированный Изюм, принимает участие в мероприятии по поднятию государственного флага Украины.

Следует отметить, что Путин не посещает позиции ВС РФ на передовой не только сейчас, но и не делал этого раньше.

Ранее Михаил Подоляк показал, как украинцы встречают ВСУ на освобожденных территориях (видео).

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