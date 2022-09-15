"Кто-то за "длинным столом" еще не понял": Подоляк потроллил Путина

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк потроллил российского президента Путина.
Он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский не боится появляться на людях и на передовой, в отличие от главы Кремля.
Об этом Михаил Подоляк написал в своем твиттере.
"Буквально в нескольких километрах от линии фронта в освобожденном Изюме Зеленский конкретно указывает, почему Россия позорно и катастрофически проигрывает войну... Кто-то за "длинным столом" еще не понял?", — написал Подоляк.
Свое сообщение он подкрепил фотографией, на которой украинский президент во время визита в деоккупированный Изюм, принимает участие в мероприятии по поднятию государственного флага Украины.
Следует отметить, что Путин не посещает позиции ВС РФ на передовой не только сейчас, но и не делал этого раньше.
Только несколько километров от frontline in liberated Izyum, #Zelenskyy indicates specifically why Russia is shamefully and catastrophically losing the war... Has anyone at "long table" not understood yet? pic.twitter.com/LSys6VUnlv— Михаил Подоляк (@Podolyak_M) September 14, 2022
Ранее Михаил Подоляк показал, как украинцы встречают ВСУ на освобожденных территориях (видео).
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