Кто точно не вернется в Украину: демограф удивила ответом

Элла Либанова

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Директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова рассказала, кто из уехавших из-за полномасштабного вторжения украинских беженцев точно не вернется в Украину.

В интервью LIGA.net она объяснила, что существуют не зависящие от нас факторы.

«Ну, скажем, уровень жизни там есть и долго будет выше, чем в Украине. Скажем, если речь идет о Германии, Голландии, Дании, и даже о Польше. В среднем он выше. Качество жизни лучше. Здесь мы ничего поделать не можем», — говорит демограф.

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Это также касается семей, в составе которой есть кто-то хронически больной.

«Скажем, онкобольной. Онкобольные получают по медицинской страховке практически весь комплекс услуг бесплатно. Лекарство, принадлежности какие-то, помощь, ну и так далее. Я не говорю сейчас о качестве медицинской помощи, о доступности, я не о том. Там она бесплатная. У нас за большинство этих услуг придется платить. Люди это тоже подразумевают», — говорит Элла Либанова.

Также сильно влияет на решение вернуться – вся семья уехала или нет. Так, если уехала вся семья, очень мало шансов, что они вернутся.

«А если здесь остались родители или близкие родственники какие-то, или муж, шансов гораздо больше. Хотя мужчина потом после окончания войны может, напротив, поехать туда. Может быть, но не факт. Все-таки, если мужчина еще здесь, у нас больше шансов вернуть жену», – объяснила демограф.

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Кроме того, важно, осталось и сохранилось ли у семьи в Украине недвижимое имущество.

«Потому что, когда собственность есть, люди все же думают, ну да, там у меня дом, там у меня какая-то земелька, там у меня какие-то огороды, какое-то хозяйство, что-то там есть. А если нет, легче подняться. Почему горожане чаще уезжали, и сейчас чаще уезжают в эвакуацию, чем селяне? Потому что горожанам легче подняться. Ну чего мне, взяла какой-то чемодан с вещами, компьютер положила в сумку, все. А там как с хозяйством? И это все, безусловно, по-разному влияет», – говорит Элла Либанова.

Ранее мы писали о том, что в ЕС заговорили о завершении временной защиты для украинцев: какие варианты.