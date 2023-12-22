Кто убил Пригожина и вообще мертв ли он: ответ ГУР на сенсационную статью WSJ

В украинской разведке заявляют, что не располагают стопроцентной информацией, подтверждающей гибель в авиакатастрофе предводителя ППК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Об этом в комментарии LIGA.net сказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Он отмечает, что у Украины до сих пор нет реальных доказательств гибели Пригожина.

"Это то, что можно констатировать сегодня. Если ситуация изменится, то будем ее уточнять. Все другие материалы и исследования интересны, но в этой ситуации нужна гарантия, которая однозначно подтвердила бы гибель предводителя "Вагнера", — говорит Юсов.