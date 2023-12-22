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Кто убил Пригожина и вообще мертв ли он: ответ ГУР на сенсационную статью WSJ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1756
Время на прочтение
2 мин
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Кто убил Пригожина и вообще мертв ли он: ответ ГУР на сенсационную статью WSJ

Могила предводителя "Вагнера" Евгения Пригожина. / Фото: Associated Press

В разведке называют "интересными" подобные материалы.

В украинской разведке заявляют, что не располагают стопроцентной информацией, подтверждающей гибель в авиакатастрофе предводителя ППК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Об этом в комментарии LIGA.net сказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Он отмечает, что у Украины до сих пор нет реальных доказательств гибели Пригожина.

"Это то, что можно констатировать сегодня. Если ситуация изменится, то будем ее уточнять. Все другие материалы и исследования интересны, но в этой ситуации нужна гарантия, которая однозначно подтвердила бы гибель предводителя "Вагнера", — говорит Юсов.

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Дата публикации
Просмотры
1756
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