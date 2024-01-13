Кто в очереди на договор с безопасностью с Украиной: Умеров рассказал детали

Каждая страна имеет свою специфику и особенности, но тот путь, который Украина уже прошла с Великобританией, позволит более эффективно работать с другими партнерами, отметил Умеров.

После подписания договора безопасности с Великобританией страны G7 уже передали тексты подобных соглашений в Украину.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров.

"В подобном формате, как я уже отметил, уже работаем со странами G7 и будем также работать с другими государствами... У каждой страны есть своя специфика и особенности, но тот путь, который мы уже прошли с Великобританией, даст нам возможность эффективнее работать с другими партнерами", — отметил Умеров.

Напомним, в Киев 12 января прибыл премьер Британии Риши Сунак. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали уникальный договор безопасности, который называется "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии".

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