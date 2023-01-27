Кто в России принимает решения вместо Путина: астролог Влад Росс дал ответ

В России 8-10 января произошел переворот, когда был отстранен организатор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Фактически к власти пришли секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев со своей компанией: то есть генерала Валерия Герасимова тут же он назначил, который главенствует над всей армией, тут же министра обороны РФ Сергея Шойгу вернули к власти.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал известный астролог Влад Росс, отвечая на вопрос, кто же в России принимает решения по Украине, по ситуации на фронтах, по войне в целом вместо Владимира Путина, если, по словам Росса, настоящего Путина уже нет, а на экранах мы видим его двойника.

"И, по некоторым данным, Пригожину осталось жить совсем недолго. На днях услышали, что украинские террористы свергли Дугину (Дарья Дугина – дочь известного российского пропагандиста, главного идеолога так называемого "русского мира" Александра Дугина – ред.), так же они сбросят Пригожина. От кого же это было известие? Конечно же, от него – от пресс-секретаря Путина Пескова. Ну, если дан план устранения Пригожина уже самим Владимиром Путиным, то оно будет произведено в ближайший месяц. Пускай заботится о своем здоровье", — подытожил Росс.

Напомним, автомобиль дочери российского "философа" Александра Дугина, которого называют идеологом "русского мира" и соратником Путина, взорвался на подмосковной трассе 20 августа 2022 года. 29-летняя Дарья Дугина погибла на месте. По словам очевидцев, в машине должен был находиться и сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль.

По традиции ФСБ заявила, что к этому громкому делу причастны украинские спецслужбы, а исполнительницей якобы стала 43-летняя украинка, которая приехала в Россию со своей дочерью и с июля отслеживала Дугину. По данным пропагандистов, украинка вместе с дочерью после убийства якобы выехала в Эстонию.

В то же время советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что Киев не причастен к гибели Дарьи Дугиной. "Отмечаю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы - не уголовное государство, коей является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство", — сказал он, добавив, что убийство дочери Дугина является свидетельством борьбы за власть и влияние разных группировок внутри РФ.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.