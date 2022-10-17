Кто вернулся домой: Зеленский сообщил подробности об освобождении женщин из российского плена

17 октября состоялся очередной этап освобождения наших людей.
Из российского плена удалось вернуть 108 украинок.
Подробности сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.
"Состоялся очередной этап освобождения наших людей из российского плена — удалось вернуть 108 украинок. Офицеров, сержантов, рядовых. Армия, ВМС, терроборона, Нацгвардия, пограничницы", — сказал президент.
По его словам, домой вернулись 96 военнослужащих, 37 из которых эвакуированы с "Азовстали", а также 12 гражданских женщин.
Есть среди освобожденных 17 октября и те, кого захватили в плен еще задолго до полномасштабной войны.
"Мы ни о ком из наших не забываем — всех должны вернуть. И вернем", — добавил Зеленский.
Он также назвал тех чиновников, которые занимались обменами пленных и продолжают эту работу.
"Буданов, Ермак, Усов, Малюк, Лубинец и другие. Я благодарю всех причастных за этот успех, а также благодарю всех тех, кто пополняет наш обменный фонд, кто обеспечивает взятие врагов в плен", — сказал Зеленский.
Напомним, 17 октября удалось провести очередной масштабный обмен пленными. Из российского плена освободили 108 женщин, среди которых оказалась и мама Алисы Обидиной - Виктория.
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