Кто вернулся домой: Зеленский сообщил подробности об освобождении женщин из российского плена

Из российского плена удалось вернуть 108 украинок.

Подробности сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

"Состоялся очередной этап освобождения наших людей из российского плена — удалось вернуть 108 украинок. Офицеров, сержантов, рядовых. Армия, ВМС, терроборона, Нацгвардия, пограничницы", — сказал президент.

По его словам, домой вернулись 96 военнослужащих, 37 из которых эвакуированы с "Азовстали", а также 12 гражданских женщин.

Есть среди освобожденных 17 октября и те, кого захватили в плен еще задолго до полномасштабной войны.

"Мы ни о ком из наших не забываем — всех должны вернуть. И вернем", — добавил Зеленский.

Он также назвал тех чиновников, которые занимались обменами пленных и продолжают эту работу.

"Буданов, Ермак, Усов, Малюк, Лубинец и другие. Я благодарю всех причастных за этот успех, а также благодарю всех тех, кто пополняет наш обменный фонд, кто обеспечивает взятие врагов в плен", — сказал Зеленский.

Напомним, 17 октября удалось провести очередной масштабный обмен пленными. Из российского плена освободили 108 женщин, среди которых оказалась и мама Алисы Обидиной - Виктория.

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