Кто возглавил «Укроборонпром» после открытого конкурса: подробности назначения

Кто возглавил «Укроборонпром» / © Укроборонпром

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Наблюдательный совет Акционерного общества «Украинская оборонная промышленность» избрал нового генерального директора. По итогам открытого конкурса и финальных собеседований должность занял генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Об этом сообщили в “Укроборонпроме”.

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Генеральным директором «Укроборонпрома» стал генерал-лейтенант Иван Гаврилюк

Поиском, отбором и предварительной оценкой претендентов занималось украинское представительство международной компании Amrop Partnership.

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В «Укроборонпроме» сообщили, что Иван Гаврилюк владеет многолетним опытом военной службы, руководящей работы и деятельности в оборонном секторе, а его навыки и понимание потребностей Сил обороны будут способствовать развитию общества, наращиванию мощностей производственных площадок и общему укреплению оборонно-промышленного комплекса страны.

Кто такой Иван Гаврилюк

Иван Юрьевич Гаврилюк родился 19 апреля 1971 в поселке Иванополь Житомирской области. Окончил Сумское высшее артиллерийское командное училище. Затем получил высшее военное образование в Национальной академии обороны Украины, где изучал вопросы оперативно-тактического и оперативно-стратегического сдерживания.

С 1992 по 2014 год прошел путь от командира взвода до начальника тыла армейского корпуса. Далее занимал должности начальника Тыла Вооруженных Сил Украины и начальника Главного управления логистики — заместителя начальника Генштаба ВСУ.

С 2020 по 2022 год работал советником командующего Сил логистики ВСУ, а 24 февраля 2022 года был назначен начальником управления связи и информационных систем штаба Командования Сил логистики.

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С сентября 2022 по октябрь 2023 года генерал-лейтенант работал заместителем Главного инспектора Министерства обороны Украины. 5 октября 2023 года решением Кабмина был назначен заместителем Министра обороны, а 17 мая 2024 года — первым заместителем главы ведомства. С 1 октября 2024 года по 12 мая 2025 года также входил в состав Ставки Верховного Главнокомандующего.

В апреле 2025 года чиновник был уволен с должности первого заместителя, но уже 25 июля 2025 года вновь вернулся на эту же позицию, где проработал до 5 февраля 2026 года. С 5 февраля 2026 занимал должность заместителя Министра обороны Украины. 20 мая 2026 года Кабинет Министров Украины уволил Ивана Гаврилюка и Евгения Мойсюка с должностей заместителей министра обороны.

Кадровые изменения: последние новости

Напомним, Кабинет Министров Украины согласовал увольнение Ивана Федорова с поста председателя Запорожской ОВА и назначил его главой Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. В этой должности он сменил Сергея Сухомлина, руководившего ведомством с сентября 2024 года.

Кроме того, правительство уволило первого заместителя председателя Госагентства по восстановлению Николая Бойко. О кадровых ротациях сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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После начала полномасштабного вторжения и оккупации города Фёдоров отказался от сотрудничества с врагом. 11 марта 2022 года его похитили российские военные, что повлекло за собой массовые акции протеста местных жителей. 16 марта 2022 года чиновник был освобожден из плена в результате обмена на девять российских срочников. После этого он продолжил работу на подконтрольной территории, а с февраля 2024 возглавлял Запорожскую ОВА.

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