Кто возглавит Фонд госимущества: главным претендентом называют соседку семьи Зеленских — журналистка

Руководить Фондом госимущества Украины вместо Рустема Умерова, недавно возглавившего Министерство обороны Украины, могут назначить 47-летнюю Ольгу Пищанскую, которую называют соседкой по подъезду семьи Зеленских в Кривом Роге. До этого она возглавляла Антимонопольный комитет Украины.

Такое мнение высказала на своей странице в Facebook украинская журналистка Зоя Казанжи.

Она отметила, что журнал "Форбс" ранее сообщал, что родная сестра Ольги Пищанской Светлана является подругой супруги президента Елены Зеленской.

“Журналисты утверждают, что именно на Пищанскую зарегистрирована вилла семьи Зеленских в Италии. Также она была среди спонсоров предвыборной кампании будущего президента (выделила 300 000 грн)”, — пишет она.

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Зоя Казанжи также напомнила, что Ольга Пищанская отрицала, что попала на должность главы АМКУ благодаря знакомству с семьей президента.

“Верим. Исключительно из-за профессиональных и умственных способностей и через открытый и честный конкурс”, — иронически прокомментировала она.

Со ссылкой на публикацию "Зеркала недели" журналистка подчеркнула, что Ольга Пищанская "разрушила все производства против олигархического бизнеса, зато активно душила мелкий и средний бизнес", в частности "намеренно проиграла все суды Фирташу, в которых АМКУ до того тотально выигрывал" и "сливала" дела о Роттердам+ и насчитала мизерный штраф ДТЭКовцам за злоупотребление монопольным положением в Бурштынском энергоострове”.

Напомним, по представлению президента Украины Владимира Зеленского Рустема Умерова, возглавлявшего Фонд госимущества, 6 сентября Верховная Рада назначила новым министром обороны.

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