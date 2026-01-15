ТСН в социальных сетях

Кто является лидером в предоставлении разведданных Украине: Макрон ответил

Франция занимает первое место по объему передачи разведданных Украине.

Макрон

Макрон / © Associated Press

Стало известно, кто является лидером в передаче разведданных Украине. Это — Франция.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет Clash Report.

Он подчеркнул, что ранее лидерская позиция была за Штатами. Сейчас все изменилось, и Франция предоставляет две трети всего объема разведданных Украине.

«Если год назад Украина подавляющим большинством голосов зависела от американских разведывательных возможностей, сегодня две трети обеспечивает Франция. Две трети», — акцентировал французский лидер.

Раныше Макрон прокомментировал вопрос о предстоящем развертывании войск в Украине. Это может произойти после заключения мирного соглашения с Россией.

Макрон отметил, что французские силы «не будут на передовой» и будут разворачиваться как подразделения сдерживания для поддержки украинской армии.

