Кто является организатором теракта в Монако: СМИ узнали детали

Анастасия Березовская

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Организаторами покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева оказались кураторы убитой под Киевом исполнительницы Анастасии Березовской Виталий Жикович и Владислав Реут.

Об этом передает «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Оба фигуранта, которым ранее объявили подозрение в преднамеренном убийстве Березовской, решили сотрудничать с правоохранителями. Их показания по ключевым эпизодам совпадают, что позволяет следствию детально восстановить хронологию подготовки покушения на подсанкционного украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.

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Подозреваемые рассказали, что женщина, которую следствие считает непосредственной исполнительницей покушения на Ермолаева, несколько лет жила в Германии вместе с сыном в качестве беженца. По их словам, Анастасия Березовская согласилась на участие в покушении за деньги. Она планировала заработать на покупку своего жилья в Украине. Кураторы полностью финансировали ее поездки, аренду машин и проживание в Европе.

Кроме того, оба подозреваемых утверждают, что до покушения на Ермолаева Березовская участвовала в других операциях, в том числе связанных с блогером Анатолием Шарием.

Одним из ключевых эпизодов следствие называет свидетельство изготовления взрывного устройства.

Сотрудник ГУР Владислав Реут признал, что собственноручно сконструировал электронный узел инициации для детонатора. Это устройство замаскировали под детскую игрушечную машинку и переправили в Германию, где Березовская привела взрывчатку в рабочее состояние.

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Однако другой подозреваемый — Жикович, утверждает, что Березовская не могла самостоятельно изготовить такую конструкцию, поскольку для этого требовались специальные знания и подготовка.

По словам одного из фигурантов, первоначальный замысел операции был другим: сначала думали не об убийстве, а об похищении Вадима Ермолаева, но впоследствии якобы задачу изменили.

Следствие проверяет версию, что кураторы решились на убийство своей сообщницы после того, как французские правоохранительные органы установили ее личность за камерами наблюдения в Монако. Организаторы опасались, что Березовская может вернуться в Украину, сдаться правоохранителям и сдать их.

По данным издания, действующего офицера ГУР Реута характеризуют как высококвалифицированного специалиста по минно-взрывному делу.

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Покушение на Ермолаева в Монако: последние новости

Напомним, вечером 29 июня Монако раздался мощный взрыв.

Это было покушение на украинского миллиардера Вадима Ермолаева и его семью.

Подозреваемую в закладке взрывчатки в доме Вадима Ермолаев идентифицировали через несколько дней после взрыва. Ею оказалась гражданка Украины Анастасия Березовская, проживавшая в Германии. Было объявлено красное сообщение Интерпола о розыске подозреваемой.

Тело застреленной Березовской с огнестрельным ранением головы обнаружили закопанным под Киевом вскоре после ее возвращения в страну. Место захоронения указал один из фигурантов дела после дачи показаний.

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