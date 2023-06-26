Кто заказал, организовал и убил Екатерину Гандзюк: хронология событий

Какой приговор получили главный организатор и заказчик нападения на Екатерину?

На херсонскую активистку Екатерину Гандзюк напали пять лет назад. Именно 2017-2018 годы можно назвать временем разгара нападений на общественных активистов и журналистов за их профессиональную деятельность. Но именно история Кати подняла общественность на борьбу с подобными случаями.

Кто заказал, организовал и убил Катю Гандзюк? Хронологию событий собрала корреспондентка ТСН Марианна Бухан.

Июнь 2018: интервью Екатерины Гандзюк для ТСН

В интервью Катя Гандзюк говорит о массовых нападениях на общественных активистов и журналистов. Нападение на нее произойдет через месяц. Ее обольют серной кислотой.

"Я точно знаю, что выгляжу лучше, чем выглядит в Украине сейчас справедливость и правосудие", – говорила она в больнице.

Август 2018: полиция задерживает подозреваемых в нападении на Катю Гандзюк

Координатор напрямую планировал нападение на активистку. Все они – участники боевых действий на востоке страны. В это время врачи борются за жизнь Гандзюка. Она переносит с десяток сделок. Ей даже станет лучше. Борьба длится 96 дней, но 4 ноября Катя умирает. Врачи констатируют – оторвался тромб.

Львов, Харьков, Одесса, Днепр, Житомир и Херсон. В день смерти Кати Гандзюк чуть ли не по всей стране неравнодушные вышли на молчаливые митинги. И всех интересовало только одно: кто заказал Катю Гандзюк?

Через два дня после смерти Кати глава нацполиции в Верховной Раде демонстрирует фрагменты следственных действий в отношении подозреваемых. Заявляет: ее убийство обошлось в пять тысяч долларов. Столько заплатили исполнителям за нападение на активистку. Сами же они во время следствия заявили, что совершили нападение, считая, что у Гандзюка есть антиукраинские взгляды.

В день смерти Кати Гандзюк чуть ли не по всей стране неравнодушные вышли на молчаливые митинги. Фото: ТСН

День похорон

В день похорон Кати общественные активисты в Херсоне идут в дом одного из вероятных организаторов убийства – Игоря Павловского, помощника одного из тогдашних народных депутатов.

Павловского таки задерживают, впоследствии ему объявят приговор по умолчанию и дадут два года условно.

Декабрь 2018: по делу Кати Гандзюк объявляют еще одно подозрение

Подозревают Алексея Левина. В Херсонской области его называли криминальным авторитетом. И, по словам тогдашнего министра внутренних дел Юрия Луценко, именно Левин является ключевой фигурой в организации нападения. Но к этому времени этот подозреваемый уже сбежал из Украины.

Февраль 2019: подозрение Мангеру

Правоохранители объявляют подозрение тогдашнему председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру. Его министр внутренних дел называет заказчиком убийства Кати Гандзюк.

Сам Мангер свою причастность и тогда, и сейчас отвергает.

Кто заказал Екатерину Гандзюк. Фото: ТСН

Июнь 2019: приговор объявляют пяти исполнителям преступления

Исполнители получают от трех до шести с половиной лет за решеткой. Однако в начале полномасштабной войны некоторые из них выходят из-под стражи и уходят на фронт.

"Мы знаем, что часть из них воюет, защищает страну", – говорит Марина Хромых, общественный деятель и подруга Екатерины Гандзюк.

Почти до конца 2019-го по всей стране из-за дела Кати Гандзюк продолжаются акции протестов. Активисты заявляют, что без их влияния дело продвигается очень медленно.

В 2020 году Алексея Левина экстрадируют в Украину. Фото: ТСН

Январь 2020 года: в Болгарии задерживают организатора убийства

Алексея Левина уже весной экстрадируют в Украину.

А уже полгода спустя суд берет под стражу Владислава Мангера, который до этого был под залогом.

Дело в суде длится уже три года. Друзья Кати говорят, что Фемиде за это время у них никаких претензий. Однако подозреваемые вели себя не лучшим образом.

"Левин и Манген говорили постоянно, что они себя плохо чувствуют. Постоянно вызывали скорую. Особенно это было больно в период активной фазы карантина ковыда", – рассказывает Марина Хромых.

В 2019 году правоохранители объявили подозрение тогдашнему председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру. Фото: ТСН

Приговор

Сейчас прокуроры просят для Мангера и Левина по 10 лет за решеткой. Правда, общественные активисты уверены, что не все причастные к делу будут наказаны. Говорят, заказчиком был не только Мангер.

На схеме, обнародованной МВД еще в 2019 году, было два человека, фамилия и лицо которых были скрыты. Общественные активисты считают, что речь идет о херсонских коллегах Мангера, коррупционные схемы которых разоблачала Гандзюк.

По словам Хромых, они могли воспользоваться своими политическими связями и таким образом удалось избежать какой-либо ответственности.

И хотя это пока версия, она имеет основание и право иметь место.

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Нынешний приговор активисты считают историческим. Ведь при новейшей Украине не было ни одного случая, чтобы судили такого уровня должностных лиц за нападения на активных граждан .

Условная точка по делу об убийстве Кати Гандзюк: десять лет тюрьмы и 15 миллионов гривен компенсации семье херсонской активистки. Такой приговор получили главный организатор и заказчик нападения на Екатерину.

Приговор Алексею Левину и Владиславу Мангеру Днепровский суд столицы вынес после обеда 26 июня.

В общей сложности этот суд длился три года. Само дело – это более двухсот томов. Присутствовавшие в зале заседаний общественные активисты и журналисты приговор приговорили к аплодисментам. А вот осужденные решения суда комментировали тихо, но нецензурно.

Репортаж снимали: Марьяна Бухан, Елена Черняева, Павел Бориско, Наталья Кучеренко

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне Екатерину Гандзюк облили кислотой. Женщина получила ожоги 30% тела. Ее доставили в реанимацию, она перенесла более 10 операций. К сожалению, организм не выдержал. Ее дело сразу же переквалифицировали в оконченное умышленное убийство.

Уже известно, что Владислав Мангер организовал нападение на Гандзюк. Для координации преступных действий привлек Левина. Левин вышел на своего сообщника – Сергея Торбина, и за деньги предложил ему найти исполнителей нападения.

Ранее ТСН сообщал, что кафиры обворовали и повредили квартиру убитой активистки.

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