Кто заменит Монастырского: в Офисе президента рассказали о шорт-листе кандидатов

Список кандидатов на должность министра внутренних дел еще формируется.

После гибели Дениса Монастырского в катастрофе вертолета в Броварах 18 января у власти пока нет четкого перечня кандидатов на должность министра внутренних дел Украины.

Об этом сообщили ТСН.ua источники в Офисе президента.

Впрочем, такой шорт-лист может появиться в ближайшее время. Как сообщили в Офисе президента, над этим сейчас работают.

Согласно законодательству, нового министра внутренних дел изберут после согласования соответствующей кандидатуры в комитете Верховной Рады по правоохранительной деятельности и голосования нардепов.

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Кандидатуру нового министра должен внести в Верховную Раду премьер-министр.

В настоящее время правительство назначило главу Нацполиции Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел и возложило на него исполнение обязанностей министра внутренних дел.

Напомним, утром 18 января в Броварах возле Киева произошла авиакатастрофа вертолета, в котором находилось руководство Министерства внутренних дел Украины: министр Денис Монастырский, государственный секретарь Юрий Лубкович и первый заместитель министра Евгений Енин. В результате падения вертолета в общей сложности погибли 14 человек, из них один ребенок.

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