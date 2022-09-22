Кто занимался освобождением украинских защитников из плена: Зеленский назвал команду

Зеленский отметил, что эту операцию по освобождению готовили долго и тщательно.

С украинской стороны вопросом освобождения наших пленников занимается "достаточно мощная группа".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении ночью, 22 сентября.

"Ею руководят четверо: руководитель Офиса Ермак, руководитель нашей разведки Буданов, глава СБУ Малюк и Рустем Умеров. А также спасибо их команде – Дмитрию Усову, омбудсмену Лубинцу, министру внутренних дел Денису Монастырскому", – отметил глава государства

Утром президент пообещал представить и некоторых других участников украинской группы, работающей ради спасения наших людей из плена.

"Предоставим также и больше деталей этого обмена. Дождитесь, пожалуйста, соответствующего брифинга", – сказал Зеленский.

Напомним, что Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди них есть воины "Азова" (фото).

200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.

Читайте также: