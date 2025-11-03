Кто зарабатывает в Украине до 60 тысяч гривен без диплома: топ профессий

Поиск работы / © УНИАН

Реклама

Спрос на квалифицированных мастеров в Украине остается стабильно высоким, и это напрямую влияет на динамику их доходов.

Об этом говорится в исследовании OLX Работа и Европейской Бизнес Ассоциации (EBA).

Сообщается, что более 60% компаний заявляют о нехватке работников рабочих специальностей, что стимулирует рост зарплат.

Реклама

За последние четыре года заработки в большинстве профессий существенно поднялись. Больше всего — у каменщиков: если в 2022 году они получали в среднем 15 тысяч гривен, то в 2025-м — уже около 50 тысяч гривен. Подобная тенденция наблюдается среди сантехников (с 15 до 40 тыс. грн) и штукатуров (с 22,5 до 60 тыс. грн). Наименьшее повышение зафиксировано у разнорабочих — с 12,5 до 22,5 тыс. грн.

Как менялась ситуация

2022 год

Этот период стал базовым для анализа. Тогда рабочие зарабатывали от 12,5 до 31,3 тысячи гривен в месяц. Больше всего получали фасадчики, меньше всего — разнорабочие.

2023 год

Реклама

После года активного восстановления строительной сферы доходы выросли заметнее всего у каменщиков (+115%) и сантехников (+66%). Другие специальности также добавили в среднем 30-50%.

2024 год

Рост продолжался, хоть и медленнее. Больше всего выросли зарплаты прорабов (до 45 тыс. грн), электриков (27,5 тыс. грн) и штукатуров (50 тыс. грн).

2025 год

Реклама

Текущий год продолжил тенденцию. Сантехники поднялись до 40 тыс. грн (+30%), маляры — до 38,5 тыс. грн, а разнорабочие превысили отметку в 22 тыс. грн. Самые высокие доходы сейчас у штукатуров (60 тыс. грн), фасадчиков (52,5 тыс. грн) и каменщиков (50 тыс. грн).

Аналитики OLX Работа отмечают, что рынок труда в рабочем секторе остается динамичным и конкурентным. Уровень оплаты труда растет не только из-за дефицита кадров, но и под влиянием инфляции и повышения требований к качеству работы.

Спрос на мастеров стабильно превышает предложение — и это дает шанс тем, кто имеет профессиональные навыки, найти хорошо оплачиваемую работу даже без высшего образования.

Напомним, ранее мы писали о том, что назван топ-10 профессий, которые украинцы полностью игнорируют.