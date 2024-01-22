Кубань, Белгородщина и Слобожанщина: Зеленский назвал исторически населенные украинцами территории в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский 22 января подписал указ №17/2024 "Об исторически населенных украинцами территорий Российской Федерации". Президент поручил властям разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в России, проживающих на "исторически населенными ими землях" на территории нынешних Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ.

Текст указа опубликовал офис президента.

Как отмечается в указе, Россия на протяжении веков систематически совершала и продолжает совершать действия, направленные на уничтожение национальной идентичности, угнетение украинцев, нарушение их прав и свобод, в том числе на исторически населенных землях на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине.

Москва нарушает права украинцев на получение образования на украинском языке и его свободное использование, гражданские, социальные, культурные и религиозные права, право доступа к украиноязычным СМИ, говорится в документе.

Указом президента Кабмину поручено разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в России, в том числе на исторически населенных ими землях (на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Федерации), предусмотрев, в частности:

проработку вопроса о сборе и изучении фактов и свидетельств о преступлениях, совершенных против украинцев, проживающих (проживавших) на территориях России, исторически населенных этническими украинцами, о политике принудительной русификации, политических репрессиях и депортациях относительно украинцев, восстановлении и сохранении исторической памяти, в том числе по образованию центра по указанным вопросам;

активизацию работы по противодействию дезинформации и пропаганде Российской Федерации по истории и настоящему украинцев в России и всех порабощенных ею народов с привлечением отечественных и зарубежных ученых, экспертов, представителей украинской общественности за рубежом и организаций зарубежных украинцев к подготовке и проведению мероприятий, направленных на развенчивание российских мифов об Украине;

развитие взаимодействия между украинцами и порабощенными Россией народами;

обеспечение совместно с Национальной академией наук Украины подготовки и распространения в Украине и мире материалов о более тысячелетней истории украинского создания государства, исторические связи земель, населенных этническими украинцами, с украинскими национальными государственными образованиями в различные исторические периоды;

освещение в учебных программах и учебниках для учебных заведений правдивой истории этнических украинцев на исторически населенных ими землях в пределах Российской Федерации.

Министерству иностранных дел Украины поручено обеспечить учет положений этого указа при разработке комплексной стратегии взаимодействия Украины с украинским всемирным сообществом.

Напомним, Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве.

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