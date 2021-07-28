Кубраков Дороги "Большого строительства" никогда не будут платными

Кубраков Дороги "Большого строительства" никогда не будут платными

Дороги, которые строят в Украине в рамках государственно-частного партнерства, не предусматривают взимание платы за проезд.

Дороги, которые строят в Украине в рамках государственно-частного партнерства, не предусматривают взимание платы за проезд. В то же время государство ведет диалог с инвесторами по развитию дорог на условиях концессии, заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он опроверг распространенную некоторыми СМИ информацию о строительстве шести платных автобанов.

«В октябре 2020 Министерство инфраструктуры, Укравтодор, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация в Украине презентовали первую программу государственно-частного партнерства в дорожной отрасли», - уточнил Кубраков.

В частности, речь идет о 6 участках дорог общей протяженностью 1 500 км, которые были отобраны для потенциальных пилотных проектов: Харьков - Днепр - Запорожье, Борисполь - Полтава, Херсон - Николаев, Киев - Житомир - Ровно, Ягодин - Ковель - Луцк, Днепр-Кривой Рог - Николаев.

«В рамках этого проекта платы за проезд не будет. Взносы инвестора будут компенсироваться из государственных средств. То есть, фактически, речь идет о своеобразном формате оплаты частями, который в мире больше известен как «availability payments» или «плата за доступность», - пояснил министр.

По его словам, государству такой проект гарантирует быстрое обновление дорог, а инвестору - долгосрочные прибыли, ведь он получит контракт на содержание дороги в течение следующих 20-25 лет.

Сейчас в Украине нет ни одной дороги общего пользования, построенной на средства частных инвесторов. Вместе с тем в разработке есть два проекта: строительства дороги Стрый - Мукачево и Краковец - Броды - Ровно. Формат сотрудничества - государственно-частное партнерство или концессия - еще не определен, уточняет Кубраков.

«И еще раз напоминаю, ведь наша позиция здесь неизменна – дороги «Большой стройки» никогда не будут платными», - подчеркнул министр инфраструктуры.

Как сообщал координатор «Большой стройки», заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в течение года по инфраструктурной программе президента Владимира Зеленского будет построено и отремонтировано 6 500 км дорог и 150 мостов.

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