Кубраков: Госпортам оставят больше средств на развитие собственной инфраструктуры

Министерство инфраструктуры инициировало снижение дивидендных выплат, государственные порты должны платить бюджету.

Это позволит направить средства на развитие инфраструктуры, заявил на заседании Национального совета реформ министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Во время заседания под председательством президента Владимира Зеленского министр изложил план развития портовой индустрии. По подсчетам Мининфраструктуры, в течение следующих 5 лет в развитие портов необходимо инвестировать 17 млрд гривен.

«В то время когда портовая инфраструктура стран ЕС и других наших соседей дотируется государством, мы годами не только не поддерживали, но и забирали в госбюджет средства, которые должны направляться на поддержку и развитие инфраструктуры. В результате — степень изношенности портовой инфраструктуры достигла рекордных 80%», — отметил Кубраков.

Министерство инициировало смену дивидендной политики: снижение выплат от Администрации морских портов Украины и государственных стивидоров в государственный бюджет до 30%.

«Такие изменения позволят более чем на половину покрыть потребность в капитальных инвестициях, что даст толчок для развития международной торговли и экономики в целом», — сообщил Кубраков.

Также рассматриваются варианты привлечения инвесторов, в том числе через концессии. К концу года сразу два госпредприятия — «Стивидорная компания« Ольвия»и« Херсонский морской торговый порт»будут переданы в концессию.

Министерство работает над внедрением международного опыта для упрощения процессов передачи в концессию и разработки комплексных разрешений на строительство объектов портовой инфраструктуры и их обслуживание.

Как сообщал координатор «Большого строительства», заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко, в рамках инфраструктурной программы президента Владимира Зеленского развитие украинских портов признан одним из приоритетов. Государство будет оставлять в управлении наиболее выгодные с экономической точки зрения порты, остальные будут передавать в концессию.

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