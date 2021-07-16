Кубраков: Повреждения на трассе Киев - Одесса отремонтируют до 3 августа

Оползень на трассе М-05 Киев - Одесса произошел из-за того, что дорогу капитально не ремонтировали 15 лет.

Поврежденный участок восстановят в короткий срок, а саму трассу полностью отремонтируют.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Вчера в медиа появились фотографии оползня и деформации дорожного покрытия на дороге Киев - Одесса возле села Троицкое в Одесской области. Причина - чрезмерные осадки. Сейчас крайняя правая полоса движения на этом участке перекрыта - подрядная организация приступила к активным восстановительные работы. Полное завершение работ запланировано к 3 августа 2021", - говорит Кубраков.

По его словам, основная проблема в том, что дорожная основа была уложена некачественно, а саму дорогу Киев - Одесса реконструировали 15 лет назад, ее эксплуатационные характеристики исчерпаны.

"Последние годы мы пытались поддерживать в нормальном состоянии дорогу в пределах эксплуатационного содержания. Однако этих мер уже недостаточно, учитывая, что интенсивность движения здесь одна из самых высоких в Украине. За средства государственного бюджета мы еще в 2019-2020 годах начали обновление дороги М-05 в Киевской и Черкасской областях", - рассказал Кубраков.

Параллельно с этим в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" идет подготовка к обновлению дороги в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях за средства ЕБРР и Европейского инвестиционного банка.

"В рамках совместного проекта с международным партнером будет обновлено почти 300 км дороги. На первых участках уже утверждена проектная документация и пройдены все процедуры - ждем объявления тендеров, после чего начнем ремонт. Уже через несколько лет дорога Киев - Одесса станет образцовой", - заверил Кубраков.

Как сообщал ранее координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в рамках инфраструктурной программы президента Владимира Зеленского до конца 2023 года обновят всю сеть общегосударственных дорог страны, что составляет более 20 тысяч км.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку