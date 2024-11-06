Армия РФ вновь понесла потери в результате слаженных действий наших бойцов.
Так, борта Третьей штурмовой доставили серию точных сбросов вражеской пехоте. В результате операции немало 200-х и 300-х оккупантов.
Об этом сообщает 3-я отдельная штурмовая бригада.
Задание выполнили бойцы подразделения Revenge group 1-го механизированного батальона.
"Попадали по скоплению живой силы или по одиночным целям, но превращение россиян в новые формы материи — выполнено", — резюмировали в бригаде.
Напомним, потери России в войне против Украины на 6 ноября составляют 702,9 тысяч бойцов. Так, за предыдущие сутки на фронте было ликвидировано или ранено 1250 кафиров.
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