Так, борта Третьей штурмовой доставили серию точных сбросов вражеской пехоте. В результате операции немало 200-х и 300-х оккупантов.

Об этом сообщает 3-я отдельная штурмовая бригада.

3-я штурмовая мощно отработала по оккупантам

Задание выполнили бойцы подразделения Revenge group 1-го механизированного батальона.

"Попадали по скоплению живой силы или по одиночным целям, но превращение россиян в новые формы материи — выполнено", — резюмировали в бригаде.

Напомним, потери России в войне против Украины на 6 ноября составляют 702,9 тысяч бойцов. Так, за предыдущие сутки на фронте было ликвидировано или ранено 1250 кафиров.

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