Куча металла и фейерверков: украинские военные показали, как уничтожили тяжелую технику окупантов (видео)

Украинские военные после мощного огневого поражения уничтожили несколько единиц техники оккупантов.
Видео удара по технике армии РФ обнародовало Оперативное командование "Пивнич" в Facebook.
Среди уничтоженной техники была батарея "Ураганов" БМ-27, 5 единиц ТЗМ и 2 единицы военной автомобильной техники, а также немало боеприпасов.
"Купа металла и фейерверков", – говорится в сообщении.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения России путинская армия потеряла в Украине около 23 тысяч солдат.
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