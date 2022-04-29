Куча металла и фейерверков: украинские военные показали, как уничтожили тяжелую технику окупантов (видео)

Куча металла и фейерверков: украинские военные показали, как уничтожили тяжелую технику окупантов (видео)

Украинские военные после мощного огневого поражения уничтожили несколько единиц техники оккупантов.

Видео удара по технике армии РФ обнародовало Оперативное командование "Пивнич" в Facebook.

Среди уничтоженной техники была батарея "Ураганов" БМ-27, 5 единиц ТЗМ и 2 единицы военной автомобильной техники, а также немало боеприпасов.

"Купа металла и фейерверков", – говорится в сообщении.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России путинская армия потеряла в Украине около 23 тысяч солдат.

Читайте также: