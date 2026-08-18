Куда будет бить Россия осенью и зимой: французский аналитик назвал главные цели

Ракетная атака по Украине / © ТСН.ua

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Зимой Россия может сконцентрировать удары на портах, энергосистеме и автозаправках Украины. Французский OSINT-аналитик Клеман Молен предупредил о наращивании врагом производства дешевых реактивных дронов-ракет и угрозе атомной генерации.

Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода».

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Зимние атаки РФ по Украине — куда и чем будет бить враг

«Я считаю, что они (россияне — ред.) будут наращивать производство „Герань-4“, реактивных дронов-ракет вроде „Герани-5“ или „Бандероли“. Это также станет проблемой для портов и ключевых объектов, например, в Киеве», — отметил Молен.

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По его словам, потенциальное использование Россией недорогих реактивных дронов-ракет для атак по городам при отсутствии достаточной противовоздушной обороны «может быть очень серьезной проблемой».

Аналитик предполагает, что одной из главных задач РФ станет увеличение объемов производства «Герань-4».

«Я считаю, что наращивание производства „Герань-4“ — это их приоритет. Она стоит, думаю, немного дороже [чем „Герань-2“], но они все равно будут пытаться достичь экономической эффективности, производя значительно больше дронов», — предупредил аналитик.

В дальнейшем, по мнению Молена, оккупанты, вероятно, продолжат наносить удары на средние дистанции. Среди возможных целей он называет электрические подстанции, вывод которых из строя «может быть очень серьезной проблемой».

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Защита энергетики

В то же время аналитик обратил внимание, что Украина уже принимает меры по усилению защиты энергетической инфраструктуры.

«Украина уже начала адаптироваться. Сейчас она укрепляет их: устанавливают бетонную защиту вокруг трансформаторов на подстанциях, чтобы защитить от ударов дронов. Это работает, но требует много времени и денег, чтобы установить всю эту бетонную защиту на очень больших объектах. Это одно из решений», — рассказал Молен.

Российские удары по АЗС и слабость подхода России

Отдельной угрозой, по словам эксперта, могут стать атаки на автозаправочные станции. Россия, по его мнению, продолжит использовать для этого FPV-дроны на оптоволокне, что создает риски для логистики вблизи фронта.

«Думаю, скоро они смогут повторить украинские удары средней дальности с помощью собственных дронов. Вероятно, они могут делать это так же, как Украина, — дроны-ретрансляторы в воздухе и FPV или другие типы дронов будут наносить удары значительно дальше линии фронта», — предупредил Молен.

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В то же время главной слабостью такого подхода для РФ он называет украинские дроны-перехватчики: «У Украины очень хорошо развитые дроны-перехватчики, а это значит, что она может легко поражать эти дроны-ретрансляторы и предотвращать такие удары».

Однако полностью исключать увеличение количества таких вражеских атак он не рекомендует.

«Но на некоторых участках фронта, думаю, масштабы этих ударов будут расти. И это станет проблемой, особенно для систем противовоздушной обороны, артиллерии и мест запуска дронов», — отметил аналитик.

В приоритете российских атак — энергетика

Важнейшей целью для российских атак Молен назвал энергетическую инфраструктуру. По его мнению, именно она может стать одной из главных проблем Украины во время предстоящей зимы.

«Если Россия будет наносить удары по новым целям, включая электростанции и некоторые ключевые объекты электроэнергетики в стране, она может отсоединить атомную генерацию от электросети страны, а это значит, что Украине придется останавливать атомные электростанции», — подчеркнул он.

Эксперт пояснил, что после остановки АЭС их повторное подключение к энергосистеме может потребовать значительное время даже после восстановления соответствующей инфраструктуры.

«Это будет означать, что многие ключевые города зимой останутся без электроэнергии, а многим ключевым отраслям промышленности также не хватит электричества. Это одна из главных проблем, с которыми Украина столкнется этой зимой», — заметил Молен.

Напомним, по данным ГУР Минобороны Украины, Россия не планирует переговоры или прекращение огня до конца года. Осенью и зимой враг сосредоточит удары на ОПК, военных объектах, логистике и критической инфраструктуре — энергетике, отоплении, газодобыче, водоснабжении и линиях электропередач, против которых россияне разработали специальные дроны.

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