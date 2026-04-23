Куда будет бить Украина на территории России: Зеленский дал ответ
Украина ударит по возможности РФ производить оружие и генерировать энергию, отметил Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал удары по возможности РФ генерировать энергию и производить оружие.
Об этом Зеленский сказал журналистам во время общения в соцсети.
Глава государства отметил, что война в Иране несколько помогла РФ зарабатывать на энергоносителях, но это не критично.
По словам президента, атаки по РФ являются зеркальными и направлены по наиболее болезненным для России объектам.
«Потери России уже измеряются десятками миллиардов долларов», — подытожил Зеленский.
Напомним, СБУ ударила по ключевой нефтяной станции Кремля, там гигантский пожар.