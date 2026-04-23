Куда будет бить Украина на территории России: Зеленский дал ответ

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал удары по возможности РФ генерировать энергию и производить оружие.

Об этом Зеленский сказал журналистам во время общения в соцсети.

Глава государства отметил, что война в Иране несколько помогла РФ зарабатывать на энергоносителях, но это не критично.

По словам президента, атаки по РФ являются зеркальными и направлены по наиболее болезненным для России объектам.

«Потери России уже измеряются десятками миллиардов долларов», — подытожил Зеленский.

Напомним, СБУ ударила по ключевой нефтяной станции Кремля, там гигантский пожар.