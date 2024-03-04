Куда целилась Россия в феврале, нанося удары по Украине дронами и ракетами: данные британской разведки

Российские оккупанты в течение февраля проводили кампанию односторонней атаки беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщили в пресс-службе британской разведки.

Как стало известно, оккупанты применяли беспилотники против инфраструктуры, в частности — энергетической. Действия военных РФ, по мнению разведки, вероятно, нанесли ущерб украинским электростанциям и электроподстанциям.

"Эти атаки произошли по всей Украине, был нанесен ущерб региональной энергетической инфраструктуре, в частности в Донецке, Днепре и на западе во Львов. Российские атаки, скорее всего, были совершены комбинацией БПЛА OWA, ракетных систем земля-земля и обычной реактивной артиллерии, а не российских авиационных средств дальнего действия, как наблюдалось в 2022 и 2023 годах", — рассказали в британской разведке.

﻿﻿Вероятно, Россия пыталась нацелиться на объекты региональной энергетики, чтобы ухудшить промышленную деятельность в Украине. Несмотря на эти атаки, энергосеть Украины поддерживает стабильную работу сети.

Напомним, что задержание безопасности ослабило способность Украины противостоять российским атакам на энергетическую инфраструктуру.

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