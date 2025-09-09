Куда делось оружие, из которого убили Парубия: в прокуратуре ответили

Подозреваемый в убийстве Парубия Михаил Сцельников / © ТСН

Реклама

Оружие, из которого был убит Андрей Парубий еще 30 августа, до сих пор не найдено.

Об этом сообщил заместитель руководителя Львовской областной прокуратуры Алексей Уманец, передает «Радио Свобода».

По его словам, в настоящее время поиски оружия продолжаются.

Реклама

«В этот момент люди работают на тех местах, на которые указывает подозреваемый в убийстве. Свои показания он не изменил. Он указывает не одно место, поиски продолжаются. Он не называет конкретное место, где он это сделал (выбросил оружие — ред.), это участок лесной местности», — говорит Уманец.

Он уточнил, что с поличным найдены восемь гильз. Четыре попали в тело политика.

Правоохранители провели обыск в квартире, где жил подозреваемый.

«Мы проводили обыски во всех местах, которые нам известны, где он находился. Проживал он в одном месте, где хранил транспортное средство. Очень велик массив информации, которую нужно прорабатывать, в том числе проверка всех версий. Из ключевых — это личная месть, месть или убийство. Я не думаю, что у потерпевшего были какие-то личные отношения с подозреваемым, чтобы вложить в основу версии о личных отношениях», — говорит заместитель руководителя Львовской областной прокуратуры.

Реклама

Во время обыска в квартире подозреваемому были обнаружены боеприпасы и военные отличия, два пиротехнических изделия, 50 гильз и 85 контейнеров для пластиковых гильз. Также были изъяты лист с извлечением статей законодательства, флешки, мобильные телефоны, 33 ордена и медали СССР и Украины, 25 значков и металлические звездочки.

Напомним, что 52-летнему подозреваемому Михаилу Сцельникову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток без права внесения залога.

Напомним, подозреваемый в убийстве Парубия, 52-летний Михаил Сцельников, признался, что вышел с россиянами на связь во время попыток разыскать пропавшего без вести сына-военнослужащего ВСУ.

На суде 2 сентября подозреваемый заявил, что пошел на преступление с целью мести украинским властям.

Реклама

Как оказалось, Михаил Сцельников-младший с позывным «Лемберг» действительно воевал в разведке 3-го мехбата и погиб в мае 2023 года в Бахмуте. По словам собратьев, парень погиб, а возможности унести тело не было. Поэтому он официально считается пропавшим без вести.

Однако мама «Лемберга» рассказала, что ее бывший муж не участвовал в воспитании сына и мало с ним общался. Также Сцельников-младший поссорился с отцом из-за своей патриотической позиции.