Атака "Орешником".

Третий удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник», которым РФ 24 мая атаковала Белую церковь в Киевской области, не был случайностью. Этот город был целью, а не Киев.

Об этом сообщил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью OBOZ.UA.

«Там (в Белой Церкви — Ред.) еще до войны размещалась целая общевойсковая дивизия, позже переформатированная в бригаду. Здесь вопрос в том, что нашли российские разведки. Возможно, они показали, что в Белой Церкви были какие-то резервы или что-то существенное. Но я сторонник мнения о том, что они пытались поразить в Белой Церкви некий военный объект. Куда попала ракета — это вопрос другой», — подчеркнул эксперт.

В то же время, считает Романенко, Москва не решилась бить по Киеву «Орешником». Иначе такие действия РФ сняли бы для Украины все ограничения. В частности, на удары по Кремлю.

«Мы помним, что весной 2023 года с территории Российской Федерации два дрона атаковали башню Кремля (3 мая 2023-го два беспилотника атаковали Сенатский дворец Кремля. — Ред.)», — напомнил Романенко.

Эксперт подчеркнул, что вряд ли Россия решится применить «Орешник» как ядерное оружие. В частности, потому, что это ухудшит позиции страны-агрессорки и даже отношения с Китаем и США, которые против этого.

Удар «Орешником» 24 мая — что известно

Ночью против 24 мая РФ атаковала Белую Церковь «Орешником» . Ее запустили с полигона Капустин Яр. Ракетный удар пришелся на один из районов города. По данным Воздушных сил, это уже в третий раз армия РФ применила баллистическую ракету средней дальности.

Хотя ночью целью ударов РФ был Киев, но, вероятно, кафиры сознательно планировали атаковать именно по Белой Церкви «Орешником», выбрав в качестве цели, например, аэродром. Впрочем, как сообщает OSINT-канал «КиберМука», БРСД попала по гаражному кооперативу.

Заметим, в Сети появилась информация, что в ту ночь российские войска выпустили два «Орешника». Аналитики Института изучения войны отметили, что воздушная цель вышла из строя и упала на территории оккупированной Донецкой области.

Дата публикации 16:44, 24.05.26

