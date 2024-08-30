Куда долетит первая украинская баллистическая ракета: громкие подробности о новой "птичке"

В Офисе Президента раскрыли тайну о первой украинской баллистической ракете. Это оружие позволяет бить очень значительную глубину РФ. Но кроме Кремля существует много не менее интересных целей.

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Дальность украинской ракеты

Россияне, встречайте) Эта птичка залетает далеко в тылы! Стало известно, какое расстояние может преодолевать новая украинская баллистическая ракета. В сети появилась информация, что она имеет дальность 600-700 км! Именно такие цифры озвучил Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента в интервью Новости Live. При этом он сослался на слова президента Владимира Зеленского.

"600 – 700 километров, как президент сказал. Но я думаю, что это все вопросы, которые мы с вами увидим, когда она будет эффективно работать"

Куда долетит такая ракета

Эксперты Defense Express пишут, что производство собственных баллистических ракет дает возможность поражения интереснейших объектов на значительной глубине РФ. В частности, в 600-700 км зону поражения, с соответствующим отступлением от границы или линии фронта, попадает сама Москва. Но в зоне ее поражения есть много интересных объектов.

"Например, аэродром стратегической авиации "Энгельс" под Саратовом, к которому так или иначе, но все равно привязаны российские стратегические бомбардировщики. Или база останков Черноморского флота РФ в Новороссийске, потому что объявленной дальности хватит и для того, чтобы достать Сочи. также множество других объектов, которые значительно важнее возможности удара по Кремлю."

Ракета-дрон "Паляница"

Кстати, первая баллистическая ракета – не единственная новинка нашего вооруженного арсенала. В Украине также появилось новое гибридное оружие. Речь идет о ракете-дроне под названием "Паляница". Да, именно это слово просили сказать россиян в начале войны украинцы на блокпостах и не только. А выговорить его оккупанты не могли!

Что ж, теперь Паляница не только ломает языки россиян, но уничтожает враждебные объекты. Словом, наносит агрессору ощутимые потери. 25 августа Зеленский заявил, что символически в День Независимости Украины прошел первый запуск новой ракеты и показал видео.

На что способна украинская "Паляница"

В радиусе действия украинской ракеты два десятка российских военных аэродромов. И однажды окупантов уже поджарили этой ракетой, Зеленский об этом заявил на торжествах по случаю Дня Независимости.

Впоследствии министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин раскрыл некоторые подробности о "Палянице". Во-первых, он уточнил, что военный объект противника был поражен на временно оккупированной территории Украины, а не на территории РФ. Во-вторых, "Паляница" обладает тактико-техническими характеристиками как ракеты, так и беспилотника, и именно поэтому "изделие подпадает под оба определения". А вот какие именно это ТТХ министр не сообщил. В то же время он подчеркнул, что сейчас в Украине есть дроны для любых задач. Для поражения врага в воздухе, на земле и море, а также на ближней, средней и дальней дистанции.

Какие ключевые характеристики

Пока известно, что "Паляница" запускается с наземной платформы и имеет дальность до 600-700 км, поскольку указано, что в зоне его поражения находятся около 20 российских военных аэродромов, в частности "Саваслейка" в Нижегородской области, откуда взлетают МиГи, несущие ракеты. "Кинжал". Большинство данных о новой ракете засекречено, неизвестно и какая боевая часть и система наведения имеет БПЛА. Однако указано, что у него турбореактивный двигатель. На кадрах, опубликованных Зеленским, видно, что "Паляница" построена по классической аэродинамической схеме. То есть крылья расположены в средней части ракеты, а, вероятно, подвижные рули в хвостовой части. Боевая часть расположена в передней части дрона-ракеты. Однако как именно она запускается с наземной платформы, тоже не показано. Но это уже и не столь важно, важно, что будет больше "жареного" в РФ. Ну а учитывая, что у россиян больше оружия, Украине приходится брать не количеством, а качеством и нестандартными подходами. BBC вспомнило первые намеки ВСУ о разработке этого дрона и как Украина выкручивалась без разрешения США избивать вглубь России ее оружием раньше.

Сколько стоит одна ракета-дрон

Кроме этого, стало известно, сколько стоит отечественная ракета-дрона, об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в комментарии Associated Press. Он заявил, что "Паляница" стоит менее одного миллиона долларов, однако Украина продолжает работать над уменьшением стоимости оружия. В частности, министр рассказал, что военные обращаются в частный сектор, чтобы еще больше снизить затраты на производство.

К производству присоединяется бизнес

Федоров добавил, что в этом году частные компании стали основными поставщиками беспилотников для украинской армии, в том числе тех, кто сейчас наносит удары по территории России, и подводных, которые неоднократно наносили удары по российскому Черноморскому флоту.

По мнению министра, огромная территория России также может стать ее "слабым местом".

Эксперты о "Палянице"

Кроме того, Федоров заявил, что в Украине будут все типы ракет. А один из специалистов, участвовавший в создании "Паляницы", анонимно добавил журналистам, что это не продолжение советского проекта, а совершенно новая разработка с нуля, начатая около 18 месяцев назад. Тем временем эксперты пытаются разгадать загадку "Паляницы". В комментарии "РБК-Украина" эксперт по авиации Константин Криволап заявил, что украинская ракета-дрон "Паляница" сможет поражать цели, в частности на аэродромах, еще до того, как вражеские самолеты будут успевать взлетать.

Эксперт отметил, что профессиональные планеры обладают аэродинамическим качеством на уровне 50 единиц. Кривопал добавил, что судя по газотурбинному двигателю "Паляницы", то это где-то 100 кг тяги. По его словам, боевая нагрузка украинской дрон-ракеты по размерам составляет около половины ракеты "Нептун", которая имеет длину 5,5 метров и диаметр 0,38 метра, тогда как в этом случае примерно 40 см.

Чем "паляница" отличается от обычных дронов

Также об отличиях "Паляницы" от обычных дронов рассказал 24 Канала военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. В частности, он отметил, что в Украине уже тестировали идеи для дрон-ракет, в частности для отвлечения ПВО противника. Он пояснил, что дроны-ракеты имеют важные особенности: они могут летать на расстояние от 300 до 400 км и нести взрывчатку весом до 400 кг. Благодаря своей аэродинамической форме и скорости до 600 км/ч, эти дроны менее заметны для систем ПВО, что затрудняет их уничтожение. Реактивный двигатель дрона обеспечивает высокую скорость, что повышает его эффективность в боевых условиях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешном применении украинской ракеты-дрона "Паляница".

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