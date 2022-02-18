Куда идти и что класть в "тревожный чемоданчик": в ГСЧС рассказали, как действовать в случае чрезвычайной ситуации

Куда идти и что класть в "тревожный чемоданчик": в ГСЧС рассказали, как действовать в случае чрезвычайной ситуации

В ГСЧС отмечают, что необходимо соблюдать так называемую "информационную гигиену" и слушать все указания местных органов власти.

В Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве рассказали гражданам, что делать в случае возникновения чрезвычайной ситуации. В частности, речь шла об укрытии, защите детей, информационной гигиене, собранности и правильном сборе "тревожного чемодана".

Об этом 18 февраля во время брифинга рассказал глава отдела планирования мероприятий гражданской защиты столичного управления ГСЧС Олег Стоволос.

По его словам, после звука сирены или оповещения "Внимание всем" следует включить телевизор или радиоприемник, чтобы прослушать объявление.

Если человек находится дома, то необходимо закрыть окна, перекрыть газ, электричество и воду, взять так называемый "тревожный чемоданчик" и идти к ближайшему месту укрытия.

Если человек во время звука сирены находится на улице, то необходимо как можно быстрее добраться до ближайшего административного здания, прослушать объявления с инструкциями от местных властей и отправиться в ближайшее место укрытия.

По словам Стоволоса, укрытиями в столице служат сооружения двойного назначения – станции метрополитена, цокольные подвальные помещения, подземные переходы, автомобильные паркинги.

Всего в Киеве таких укрытий около 4,5 тысяч, сейчас идет проверка фонда таких сооружений в каждом районе.

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В ситуации, когда какая-либо связь будет отсутствовать, люди узнают все, что происходит из громкоговорителей с привлечением автомобилей ГСЧС, Национальной полиции, "скорой помощи". В таких уведомлениях будет указан также адрес, возле которого следует людям собраться.

Семиволос подчеркнул, что в каждом городе и районе есть планы эвакуации.

Относительно так называемого тревожного чемодана представитель ГСЧС в Киеве объяснил, что это может быть вместительный рюкзак, куда необходимо положить документы в непромокаемом пакете, наличные средства, банковские карточки, ключи от дома и автомобиля, устройства связи, радиоприемник, аптечку с медикаментами и лекарством, которое человек принимает на постоянной основе.

Кроме того, в такой упаковке должно быть два комплекта одежды, средства гигиены, вода из расчета 1,5-2 литра на человека в день, не портящаяся еда, металлическая посуда, спички, зажигалка и нити с иглой.

В свою очередь, руководитель отдела психологического обеспечения киевского управления ГСЧС Марина Волошина рассказала о необходимости проведения разъяснительной работы с детьми.

Так, детям от 3 до 7 лет в игровой форме следует объяснить, что нужно слушать и следовать указаниям взрослых в детском саду или школе.

В рюкзак для детей родителям следует положить воду, печенье, любимую игрушку, записку с указанием имени ребенка, телефоном родителей и адресом проживания. По словам Волошиной, дети должны знать наизусть по крайней мере полные имена родителей, адрес проживания и по возможности контактные телефоны родителей.

"Самое главное для родителей — не показывать детям волнения. Будьте терпеливы к одним и тем же вопросам от детей, отвечайте только на то, о чем вас спрашивают. Также очень важен телесный контакт родителей и детей", — подчеркнула руководитель отдела психологического обеспечения ГСЧС в Киеве.

Напомним, в случае полномасштабного нападения России на Украину и боевых действий в Киеве в столице проведут полную эвакуацию населения. В городе в этом случае останутся только работники критической инфраструктуры и армия. Кроме того, метро в Киеве будет работать около 6 часов: три часа утром и три — вечером. В остальное время подземка будет укрытием. В то же время, Ткачук заверил, что Киев не будет полностью парализован, поскольку и наземный транспорт, и подземный все же будет работать.

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