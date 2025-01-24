Куда идут деньги из фонда командующего: Игнат ответил

Во время военного положения в Украине средства из фонда командующего Воздушными силами направляют на помощь военнослужащим с тяжелыми ранениями и ампутациями.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде".

По словам Игната, в течение трех лет полномасштабной войны помощь получили 1069 военных. Так он ответил на упреки нардепки Марьяны Безуглой о так называемых "премиях генералитета".

Игнатий заявил об очередной попытке дискредитации высшего военного руководства.

"Речь идет о фондах командующих видов и родов войск и главкома в частности, которыми премируют военнослужащих за особые заслуги, а также раненых во время боевых действий и другие социальные выплаты", — сказал Игнат.

Он рассказал, что с начала полномасштабного вторжения в Воздушных силах было принято решение тратить практически все средства из фонда командующего на лечение военных после тяжелых ранений, в частности, протезирование конечностей военных с ампутациями.

Игнат сообщил, что в общей сложности фонд командующего в период 2022-2024 гг составил 2,4 млн гривен ежегодно. За три года была оказана помощь 1069 военным.

Напомним, в Генштабы ВСУ также прокомментировали информацию народного депутата Марианны Безуглойотносительно выписывание премии главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому в размере до 20 млн гривен.