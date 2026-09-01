Куда "исчезает" российская баллистика: Игнат объяснил, почему ВСУ молчат о цифрах

Атака ракетами и дронами на Киев / © ТСН

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Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему ведомство не раскрывает полную статистику запусков российской баллистики. По его словам, значительная часть таких ракет просто не достигает своих целей из-за эффективного противодействия или технических особенностей.

Об этом Игнат рассказал в эфире телемарафона.

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Спикер Воздушных сил напомнил, что в отчетах ведомства не раскрывают всех деталей по количеству ракет, запускаемых Россией. В то же время, Воздушные силы сообщают о результатах работы противовоздушной обороны и количестве пораженных целей.

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«Сегодня сбивание было. К сожалению, не так, как бы нам хотелось. Хотелось бы сбивать больше, имея больше средств, а именно ракет к системам Patriot. Как видите, есть сегодня, в частности, и сбитая баллистика. Фактически все крылатые ракеты были сбиты. Речь идет о «Калибр», а также были поражены «Бандероли», — проинформировал Игнат.

Он пояснил, что в статистических данных не приводят развернутую информацию о российских баллистических ракетах, ведь значительная часть таких боеприпасов не долетает до запланированных целей.

Представитель ВС добавил, что помимо ракет «Искандер-М», российские войска могут применять северокорейские KN-23, «Цирконы», а также ракеты, запущенные из зенитных комплексов С-400.

«Большое количество ракет не достигает своих целей. Поэтому собственно информация будет подаваться и дальше по количеству запущенных ракет дозировано», — отметил Игнат.

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Напомним, в ночь на 1 сентября Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину, запустив баллистические, крылатые, противорадиолокационные ракеты и более 200 ударных дронов с фокусом на Киевщину и Одесчину. Украинские защитники сбили или подавили 199 целей, в том числе пять баллистических и пять крылатых ракет, а также 187 беспилотников. В то же время, зафиксировано попадание на 28 локациях.

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