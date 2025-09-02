Куда "исчезают" 20 тысяч мобилизованных ежемесячно: объяснение Чмута

Потерянные в системе: куда исчезают тысячи мобилизованных ежемесячно / © ТСН.ua

Реклама

Украина мобилизует ежемесячно 30 тысяч человек, но до боевых частей доходит всего 10 тысяч.

Об этом заявил руководитель волонтерского фонда «Вернись живым» Тарас Чмут в интервью youtube-каналу PRESSING.

«Мы говорим, что мобилизуем 30 тысяч (ежемесячно — Ред.). Но мы не говорим, что дальше происходит. Сколько из 30 тысяч попадают в боевые части? Есть гипотеза, что из этих 30 тысяч доходит одна третья — десять тысяч», — говорит Чмут.

Реклама

Он объяснил, где «деваются» остальные 20 тысяч.

«Оказывается, между мобилизацией ТЦК и боевой частью у них еще есть свой тернистый путь — учебный центр, подготовка и т.д. И на этом пути оказывается, что у новомобилизированного есть 5 детей — законная причина для отсрочки. В другого — открытая форма туберкулеза или какие-то другие хронические болезни, через которые нужно списывать (с военной службы — Ред.). Кто-то болеет и „падает“ на госпиталь и дальше там из госпиталя и госпиталь год сидит. Кто-то скрылся в СЗЧ. Кого-то никто не берет по ряду других причин. И потом из большого пула мобилизованных в части доходит какой-то небольшой процент. С этого небольшого процента есть ограничено пригодные. Ограниченно пригодного не поставишь пулеметчиком. Его нужно ставить на какую-то тыловую должность, уже заполненные ранеными ребятами. И командиры отправляют его обратно. И эти люди могут год существовать где-то — никому не нужны, получая денежное довольствие», — объяснил Чмут.

По его словам, большое количество людей в Силах обороны «потеряные в системе». По его мнению, Украине нужно мобилизовывать меньше людей, но более качественно.

По данным Чмута, Украина теряет в день в среднем 18 солдат погибшими, 243 ранеными, 73 пропавшими без вести, но РФ несет существенно большие потери.

Реклама

Раньше мы писали, скольких украинцев планируют призывать ежемесячно.

Напомним, депутат Скороход назвала пять главных проблем мобилизации.