Куда можно поступить в 2026 году без НМТ: перечень вариантов для абитуриентов

НМТ

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Абитуриенты, не сдавшие национальный мультипредметный тест (НМТ) 2026 года, имеют возможность воспользоваться альтернативными вариантами получения образования или сделать перерыв в обучении.

Об этом сообщает образовательный портал Education.ua.

Куда можно поступить без НМТ

Для поступления на военные специальности вместо НМТ можно сдать экзамены прямо в самом заведении. Программа этих испытаний такая же, как и на НМТ или ВНО.

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Кроме экзаменов, для зачисления необходимо пройти:

психологическое обследование;

оценка уровня физической подготовки;

медицинское освидетельствование.

Заявления обычно подаются в ТЦК по месту жительства до 1 июня. Если этот срок пропущен, абитуриент может обратиться непосредственно в приемную или отборочную комиссию военного вуза. В таком случае документы оформляются в самом заведении, а ТЦК получает соответствующее уведомление.

Обучение по польско-украинским программам

Отдельные частные университеты предлагают программы совместного обучения с польскими вузами без сертификата НМТ. Это возможно при официальном соглашении о сотрудничестве между двумя заведениями.

Абитуриента причисляют в польский университет на основе свидетельства о среднем образовании и результатах собеседования. После первого года обучения студент может продолжить образование в украинском вузе. Однако такой вариант является лишь альтернативной траекторией, которая откладывает выполнение требований, поскольку составлять НМТ со временем все равно придется.

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Введение без НМТ в профессиональные и профессиональные колледжи

Без НМТ можно поступить в колледжи. В профессиональных колледжах получают диплом младшего бакалавра для работы или дальнейшего обучения в университете. А для поступления нужны собеседование, творческий конкурс или мотивационное письмо.

В профессиональных колледжах учат рабочим профессиям и обычно принимают без конкурса, но при большом наплыве поступающих могут учитывать средний балл аттестата или провести собеседование.

НМТ 2026 в Украине — последние новости:

Напомним, в Украине могут упростить НМТ для будущих вступительных кампаний. В Раде обсуждают сокращение количества предметов с четырех до трех, а пережившим ночные обстрелы перед тестированием школьникам позволят сдать экзамен в другой день.

Также в Украине стартовало НМТ, но из-за постоянной угрозы обстрелов организаторы объяснили, что делать поступающим в случае воздушной тревоги или ночной атаки. Если абитуриент по этому поводу не смог попасть на экзамен, он имеет право сдать его во время дополнительной сессии.

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