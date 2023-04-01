"Куда мы спешим, Ваша честь?": как в Шевченковском суде Киева избирают меру пресечения митрополиту Павлу (фото, видео)

Во время заседания адвокаты Павла Лебедя потребовали отвода судьи, сторона обвинения выступила против.

Сегодня, 1 апреля, в Шевченковском суде Киева избирают меру пресечения Митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата Павлу Лебедю.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

Адвокат митрополита Павла во время заседания спросил судью, почему обыски в доме его подзащитного проводят так быстро.

"Куда мы спешим, Ваша честь?", — сказал адвокат Павла, комментируя обыски у Павла.

Также во время заседания адвокаты Павла Лебедя потребовали отвода судьи, сторона обвинения выступила против.

Судья покинул заседание на несколько минут, после чего отказал в отводе.

После этого председательствующий судья объявил перерыв.

Фото: tsn.ua

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ вручила подозрение митрополиту УПЦ (МП) Павлу: в его резиденции проходит обыск (фото).

Позже в Офисе генерального прокурора заявили, что Митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата, бывший настоятель Киево-Печерской лавры Павел Лебедь оскорблял религиозные чувства украинцев и оправдывал агрессию Российской Федерации против Украины.

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