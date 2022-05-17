Куда не сунутся, повсюду ВСУ им "насыпают": кафиры пытаются наступать на нескольких направлениях в Донецкой области, но безуспешно

Куда не сунутся, повсюду ВСУ им "насыпают": кафиры пытаются наступать на нескольких направлениях в Донецкой области, но безуспешно

На Донецком направлении российские кафиры продолжают пытаться идти в наступление.

Их попытки отражают Вооруженные силы Украины.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

В Донецком направлении враг продолжает обстрелы из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и применяет авиацию.

На Лиманском направлении противник вел наступательные действия в районе населенного пункта Дробышево. Усиливает группировку войск.

На Северодонецком направлении, в районе населенного пункта Сиротино, во время боевых действий враг понес потери и отошел.

На Бахмутском направлении противник вел боевые действия в направлении населенного пункта Вискрива, успеха не имел.

На Авдеевском направлении кафиры вели боевые действия в направлении населенного пункта Каменка, успеха также не имели.

На Кураховском направлении противник вел наступление в направлении населенного пункта Угледара, успеха не имел.

Напомним, что с «Азовстали» в больницу в городе Новоазовск уже эвакуированы 53 тяжелораненых украинских военных, где им предоставят необходимую медицинскую помощь.

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