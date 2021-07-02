Куда обращаться, если после вакцинации от коронавируса в электронной системе нет данных: объяснение Минздрава

Куда обращаться, если после вакцинации от коронавируса в электронной системе нет данных: объяснение Минздрава

В Минздраве советуют украинцам быть в контакте со своим семейным врачом, который поможет исправить ошибку.

После вакцинации от коронавируса в базе данных украинского электронного здравоохранения хранятся записи о прививках. С разрешения пациента они могут быть доступны соответствующим медицинским работникам. Впрочем, бывают случаи, когда информация о вакцинации отсутствует в электронной системе.

Как действовать, когда в электронной системе здравоохранения нет данных о прививках от коронавируса, объяснили в Минздраве.

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В частности, если после первой дозы нет соответствующей информации в электронной системе, но есть бумажная справка, надо обратиться к семейному врачу или в медучреждение, где проводилась иммунизация.

Если такой справки нет, следует позвонить в контакт-центр медицинской информационной системы, через которую вносились данные, или можно оставить обращение в контакт-центре Минздрава.

Кроме того, при внесении данных может случиться ошибка, в таком случае надо обратиться к семейному врачу и исправить ее. Еще один вариант — попросить медицинского работника, который будет вводить вторую дозу вакцины, исправить ошибку.

Что делать, если данных о вакцинации нет в электронной системе / Министерство здравоохранения Украины

Напомним, многие украинцы, которые вакцинировались против COVID-19, выражают обеспокоенность тем, что тесты не показывают в них наличия антител к коронавирусу. В Министерстве здравоохранения объяснили, что беспокоиться по этому поводу не стоит.

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