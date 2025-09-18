Куда отправляют данные мужчин, которых поймали на границе: в ГПСУ рассказали

Граница / © ТСН

ГПСУ постоянно фиксирует попытки незаконного пересечения границы. Данные о мужчинах передаются в ТЦК.

Об этом для ЦПИ рассказал спикер госпогранслужбы Андрей Демченко.

Если Госпогранслужба задерживает нарушителей, им грозит административная ответственность.

«Мы информируем также и представителей ТЦК для того, чтобы они проверили, не уклоняется ли человек от мобилизации или обновлены ли у него военно-учетные данные», — отметил Демченко.

Также мы писали о том, почему разрешение на выезд молодым мужчинам за границу считается непрогрессивным решением. Дело в том, что такие люди начали массово увольняться с работы.

«Я не думаю, что это разрешение на выезд мужчин категории 18–22 лет является прогрессивным решением для отечественного рынка труда. Прогнозируемо, что со временем, как следствие, у нас будет соответствующий дефицит рабочих рук. Известно, что в ряде компаний уже проходят внутри массовые увольнения именно этой возрастной категории работников. Тенденция, к сожалению, такая — молодежь увольняется и выезжает», — отмечает HR-экспертка Татьяна Пашкина для ТСН.

Ранее в Закарпатье задержали 33-летнего львовянина, пытавшегося пересечь границу. Он использовал поддельный паспорт гражданина Саудовской Аравии.

Несмотря на то, что "путешественник" сначала притворялся иностранцем и говорил по-английски, его разоблачили. Он признался, что документ поддельный, а сам он украинец.

Во избежание ответственности нарушитель пытался подкупить пограничников, предложив 100 тысяч гривен взятки.