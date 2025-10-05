Куда поехать осенью: 8 самых красивых дендропарков Украины (фото)

Осень / © Associated Press

В Украине дендропарки привлекают украинцев и туристов круглый год. Осенью можно увидеть золотые и красные листья, пройтись по аллеям и сделать яркие фото среди природных пейзажей. Есть много мест, которые стоит посетить этой осенью.

Об этом пишет издание Visit Ukraine.

Софиевка

Расположение: Умань, Черкасская область

Стоимость: 200 грн

Национальный дендрологический парк «Софиевка» — жемчужина Украины и объект ЮНЕСКО. Основанный в XVIII веке в честь любимой Софии, он сочетает архитектуру и природу: более 3 000 видов деревьев и кустов, пруды, водопады, павильоны и античные скульптуры. Идеальное место для романтической осенней прогулки.

Александрия

Расположение: Киевская область, Белая Церковь, Киевская область

Стоимость: 150 грн

Архитектурно оформленный ландшафтный парк площадью более 400 га. Основан графиней Александрой Браницкой в 1788 году. Здесь живописные озера с лебедями, водопады и длинные аллеи для прогулок. Парк дарит гармонию и вдохновение осенью.

Сторожинецкий дендропарк

Расположение: Черновицкая область, Сторожинец

Вход: бесплатно, 9:00-17:00

Создан в начале XX века как учебная база для лесного техникума. Парк на 17,5 га содержит около тысячи деревьев и кустов, многие из которых — редкие или экзотические.

Высокогорный дендропарк

Расположение: Ивано-Франковская область с. Быстрица, Надворнянский район

Вход: бесплатно

Единственный в Украине парк, расположенный выше 1000 м над уровнем моря. Хвойные деревья сочетаются с осенней палитрой цветов, создавая уникальный горный пейзаж.

Оброшинский дендропарк

Расположение: Львовская область с. Оброшино

Вход: бесплатно

Один из старейших парков Украины (основан в 1730 году). На 5 га растет более 60 видов деревьев и кустарников, есть зооуголок с оленями.

Добропарк

Расположение: Киевская область Как добраться: маршрутки №373, 375, 711 от ст. м. «Житомирская»

Стоимость: 400 грн

Современный частный парк площадью более 300 га. Здесь есть фотозоны, озера, велодорожки, фудкорты и сезонные фестивали: тюльпаны весной, лаванда летом, тыквы и хризантемы осенью.

Феофания

Расположение: Киев ул. Академика Лебедева, 37

Стоимость: 60 грн

Парк-памятник садово-паркового искусства. Озера, часовни и беседки гармонично сочетаются с осенними листьями. Идеальное место для спокойной прогулки и фотосессий.

Пирогово

Расположение: Киев Пирогов

Стоимость: 150 грн

Национальный музей народной архитектуры и быта Украины. Старинные церкви, мельницы и мазанки в окружении осенних деревьев создают неповторимую атмосферу. Фестивали и тематические мероприятия добавляют колорита.

Напомним, ранее мы писали о том, что в октябре в Украине первые две недели будут преимущественно сухимии солнечными, с дневными +15-20 °C на юге и востоке, +10-16 °C на севере и в центре. Вторая половина месяца принесет больше осадков, похолодание и заморозки на почве, особенно на севере и в Карпатах. Бабье лето возможно во всех регионах, но температура днем редко превысит +15 °C.