- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 120
- Время на прочтение
- 2 мин
Куда поехать осенью: 8 самых красивых дендропарков Украины (фото)
В Украине есть много красивых, и ярких мест, особое внимание занимают дендропарки, осенью они особенно яркие.
В Украине дендропарки привлекают украинцев и туристов круглый год. Осенью можно увидеть золотые и красные листья, пройтись по аллеям и сделать яркие фото среди природных пейзажей. Есть много мест, которые стоит посетить этой осенью.
Об этом пишет издание Visit Ukraine.
Софиевка
Расположение: Умань, Черкасская область
Стоимость: 200 грн
Национальный дендрологический парк «Софиевка» — жемчужина Украины и объект ЮНЕСКО. Основанный в XVIII веке в честь любимой Софии, он сочетает архитектуру и природу: более 3 000 видов деревьев и кустов, пруды, водопады, павильоны и античные скульптуры. Идеальное место для романтической осенней прогулки.
Александрия
Расположение: Киевская область, Белая Церковь, Киевская область
Стоимость: 150 грн
Архитектурно оформленный ландшафтный парк площадью более 400 га. Основан графиней Александрой Браницкой в 1788 году. Здесь живописные озера с лебедями, водопады и длинные аллеи для прогулок. Парк дарит гармонию и вдохновение осенью.
Сторожинецкий дендропарк
Расположение: Черновицкая область, Сторожинец
Вход: бесплатно, 9:00-17:00
Создан в начале XX века как учебная база для лесного техникума. Парк на 17,5 га содержит около тысячи деревьев и кустов, многие из которых — редкие или экзотические.
Высокогорный дендропарк
Расположение: Ивано-Франковская область с. Быстрица, Надворнянский район
Вход: бесплатно
Единственный в Украине парк, расположенный выше 1000 м над уровнем моря. Хвойные деревья сочетаются с осенней палитрой цветов, создавая уникальный горный пейзаж.
Оброшинский дендропарк
Расположение: Львовская область с. Оброшино
Вход: бесплатно
Один из старейших парков Украины (основан в 1730 году). На 5 га растет более 60 видов деревьев и кустарников, есть зооуголок с оленями.
Добропарк
Расположение: Киевская область Как добраться: маршрутки №373, 375, 711 от ст. м. «Житомирская»
Стоимость: 400 грн
Современный частный парк площадью более 300 га. Здесь есть фотозоны, озера, велодорожки, фудкорты и сезонные фестивали: тюльпаны весной, лаванда летом, тыквы и хризантемы осенью.
Феофания
Расположение: Киев ул. Академика Лебедева, 37
Стоимость: 60 грн
Парк-памятник садово-паркового искусства. Озера, часовни и беседки гармонично сочетаются с осенними листьями. Идеальное место для спокойной прогулки и фотосессий.
Пирогово
Расположение: Киев Пирогов
Стоимость: 150 грн
Национальный музей народной архитектуры и быта Украины. Старинные церкви, мельницы и мазанки в окружении осенних деревьев создают неповторимую атмосферу. Фестивали и тематические мероприятия добавляют колорита.
Напомним, ранее мы писали о том, что в октябре в Украине первые две недели будут преимущественно сухимии солнечными, с дневными +15-20 °C на юге и востоке, +10-16 °C на севере и в центре. Вторая половина месяца принесет больше осадков, похолодание и заморозки на почве, особенно на севере и в Карпатах. Бабье лето возможно во всех регионах, но температура днем редко превысит +15 °C.