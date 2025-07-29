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Куда поехать в августе в Украине без Карпат и моря: 6 живописных локаций
Если море и Карпаты надоели, у Украины есть еще множество интересных уголков. Выбирайте меньше людей — и больше природы.
В августе тысячи украинцев направляются в Карпаты или на юг — и не зря. Но эти направления давно стали переполненными, а цены на жилье взлетают к небесам.
Об этом пишет РБК-Украина.
Буцкий каньон, Черкасская область. Похож на миниатюрные Карпаты посреди страны. Высокие скалы, река Горный Тикич, мистический водопад Вир — все это напоминает кадры из фильмов. Здесь можно купаться, кататься на каяках и ночевать под звездами — туристов меньше, а впечатлений не меньше.
Последняя, Полтавщина. Город с гончарской душой. В августе здесь проходят фестивали, ярмарки и мастер-классы. Рядом — панорамы Диканьки и музей гончарства. Идеальное место для тихой перезагрузки.
Бакота, Хмельницкая область. Бывшая деревня на берегу Днестра, затопленная водохранилищем, манит тишиной и видами. Здесь самая теплая вода в августе, звездное небо и чувство абсолютного покоя.
Острог, Ровенщина. Древний город, где история — на каждом шагу. Замки, монастыри, музеи и аутентичная архитектура все рядом. Подходит для тех, кто хочет спокойного и содержательного отдыха.
Мигия, Николаевщина. Несмотря на близость к южному региону, Мигия находится в относительно безопасном месте. Это уникальный уголок природы с рекой Южный Буг, гранитными скалами и возможностью сплава.
Коростышев, Житомирщина. Бывшая «гранитная столица» Украины. Сегодня — место для пикников, прогулок вокруг озер и отдыха у скал. Альтернатива горам — ближе, спокойнее и доступнее.
Советы туристам:
Выбирайте усадьбы и гостевые дома — часто это дешевле гостиниц.
Большинство локаций доступны по железной дороге или маршруткам.
Бронируйте заранее — август в разгаре.
Проверьте возможность питания — есть ли магазины и кафе рядом.
Не забудьте о репеллентах, креме от солнца и питьевой воде.
Напомним, ранее мы писали, о 7 простых, но эффективных советах, которые сделают любое путешествие более комфортным, дешевым и безопасным.