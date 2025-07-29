Куда поехать в августе в Украине без Карпат и моря: 6 живописных локаций

Флаг Украины / © Getty Images

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В августе тысячи украинцев направляются в Карпаты или на юг — и не зря. Но эти направления давно стали переполненными, а цены на жилье взлетают к небесам.

Об этом пишет РБК-Украина.

Буцкий каньон, Черкасская область. Похож на миниатюрные Карпаты посреди страны. Высокие скалы, река Горный Тикич, мистический водопад Вир — все это напоминает кадры из фильмов. Здесь можно купаться, кататься на каяках и ночевать под звездами — туристов меньше, а впечатлений не меньше.

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Последняя, Полтавщина. Город с гончарской душой. В августе здесь проходят фестивали, ярмарки и мастер-классы. Рядом — панорамы Диканьки и музей гончарства. Идеальное место для тихой перезагрузки.

Бакота, Хмельницкая область. Бывшая деревня на берегу Днестра, затопленная водохранилищем, манит тишиной и видами. Здесь самая теплая вода в августе, звездное небо и чувство абсолютного покоя.

Острог, Ровенщина. Древний город, где история — на каждом шагу. Замки, монастыри, музеи и аутентичная архитектура все рядом. Подходит для тех, кто хочет спокойного и содержательного отдыха.

Мигия, Николаевщина. Несмотря на близость к южному региону, Мигия находится в относительно безопасном месте. Это уникальный уголок природы с рекой Южный Буг, гранитными скалами и возможностью сплава.

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Коростышев, Житомирщина. Бывшая «гранитная столица» Украины. Сегодня — место для пикников, прогулок вокруг озер и отдыха у скал. Альтернатива горам — ближе, спокойнее и доступнее.

Советы туристам:

Выбирайте усадьбы и гостевые дома — часто это дешевле гостиниц.

Большинство локаций доступны по железной дороге или маршруткам.

Бронируйте заранее — август в разгаре.

Проверьте возможность питания — есть ли магазины и кафе рядом.

Не забудьте о репеллентах, креме от солнца и питьевой воде.

Напомним, ранее мы писали, о 7 простых, но эффективных советах, которые сделают любое путешествие более комфортным, дешевым и безопасным.