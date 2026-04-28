Куда поступать в 2026 году: топ-10 университетов Украины по рейтингу Scopus

Для абитуриентов был обнародован рейтинг университетов Украины для поступления в 2026 году.

Студенты

Студенты / © Pexels

Пока абитуриенты готовятся к НМТ и выбирают будущую профессию, стал известен свежий рейтинг лучших университетов Украины. Согласно данным базы Scopus за апрель 2026 года, определено топ-10 заведений с высокими научными показателями.

Об этом сообщает образовательный портал Освіта.ua .

Сообщается, что университеты оценивали по индексу Гирша. Этот показатель показывает, как многие научные статьи написали преподаватели заведения и как часто на эти работы ссылаются другие специалисты. Сами данные взяли из базы Scopus, собирающей научные публикации, материалы конференций и книги со всего мира.

Топ-10 университетов Украины по версии Scopus

По результатам мониторинга, первая десятка наиболее влиятельных в научном пространстве университетов такова:

  1. Киевский Национальный университет им. Шевченко;

  2. Харьковский Национальный университет им. Каразина;

  3. Сумской государственный университет;

  4. Львовский национальный университет им. Франко;

  5. НТУ Киевский политехнический институт им. Сикорского»;

  6. Одесский Национальный университет им. Мечникова;

  7. Львовский национальный медицинский университет им. Даниила Галицкого;

  8. Национальный университет «Львовская политехника»;

  9. Национальный университет Прикарпатья им. Стефаника;

  10. Черновицкий Национальный университет им. Федьковича.

Результаты мониторинга этого года демонстрируют уровень приобщенности украинских ученых к мировому исследовательскому контексту и активность отечественных вузов в международном научном сообществе.

Напомним, в польских университетах учится уже более 50 тысяч украинцев, и эта цифра постоянно растет. Чаще абитуриенты выбирают менеджмент и логистику, ведь с таким дипломом легче найти работу в Европе.

