Куда поступать в 2026 году: топ-10 университетов Украины по рейтингу Scopus

Пока абитуриенты готовятся к НМТ и выбирают будущую профессию, стал известен свежий рейтинг лучших университетов Украины. Согласно данным базы Scopus за апрель 2026 года, определено топ-10 заведений с высокими научными показателями.

Об этом сообщает образовательный портал Освіта.ua .

Сообщается, что университеты оценивали по индексу Гирша. Этот показатель показывает, как многие научные статьи написали преподаватели заведения и как часто на эти работы ссылаются другие специалисты. Сами данные взяли из базы Scopus, собирающей научные публикации, материалы конференций и книги со всего мира.

Топ-10 университетов Украины по версии Scopus

По результатам мониторинга, первая десятка наиболее влиятельных в научном пространстве университетов такова:

Киевский Национальный университет им. Шевченко; Харьковский Национальный университет им. Каразина; Сумской государственный университет; Львовский национальный университет им. Франко; НТУ Киевский политехнический институт им. Сикорского»; Одесский Национальный университет им. Мечникова; Львовский национальный медицинский университет им. Даниила Галицкого; Национальный университет «Львовская политехника»; Национальный университет Прикарпатья им. Стефаника; Черновицкий Национальный университет им. Федьковича.

Результаты мониторинга этого года демонстрируют уровень приобщенности украинских ученых к мировому исследовательскому контексту и активность отечественных вузов в международном научном сообществе.

Напомним, в польских университетах учится уже более 50 тысяч украинцев, и эта цифра постоянно растет. Чаще абитуриенты выбирают менеджмент и логистику, ведь с таким дипломом легче найти работу в Европе.

