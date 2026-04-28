Куда поступать в 2026 году: топ-10 университетов Украины по рейтингу Scopus
Для абитуриентов был обнародован рейтинг университетов Украины для поступления в 2026 году.
Пока абитуриенты готовятся к НМТ и выбирают будущую профессию, стал известен свежий рейтинг лучших университетов Украины. Согласно данным базы Scopus за апрель 2026 года, определено топ-10 заведений с высокими научными показателями.
Об этом сообщает образовательный портал Освіта.ua .
Сообщается, что университеты оценивали по индексу Гирша. Этот показатель показывает, как многие научные статьи написали преподаватели заведения и как часто на эти работы ссылаются другие специалисты. Сами данные взяли из базы Scopus, собирающей научные публикации, материалы конференций и книги со всего мира.
Топ-10 университетов Украины по версии Scopus
По результатам мониторинга, первая десятка наиболее влиятельных в научном пространстве университетов такова:
Киевский Национальный университет им. Шевченко;
Харьковский Национальный университет им. Каразина;
Сумской государственный университет;
Львовский национальный университет им. Франко;
НТУ Киевский политехнический институт им. Сикорского»;
Одесский Национальный университет им. Мечникова;
Львовский национальный медицинский университет им. Даниила Галицкого;
Национальный университет «Львовская политехника»;
Национальный университет Прикарпатья им. Стефаника;
Черновицкий Национальный университет им. Федьковича.
Результаты мониторинга этого года демонстрируют уровень приобщенности украинских ученых к мировому исследовательскому контексту и активность отечественных вузов в международном научном сообществе.
Напомним, в польских университетах учится уже более 50 тысяч украинцев, и эта цифра постоянно растет. Чаще абитуриенты выбирают менеджмент и логистику, ведь с таким дипломом легче найти работу в Европе.