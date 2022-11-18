Куда Россия может перебросить выведенные из Херсона войска: в британской разведке рассказали

Россияне готовятся к дальнейшему контрнаступлению ВСУ, они построили новые траншейные системы у границы с Крымом, а также у реки Северский Донец между Донецкой и Луганской областями.

РФ может перебросить часть выведенных из Херсона войск на Бахмутское направление в Донецкой области.

Об этом сообщает разведка Великобритании в Twitter.

По ее данным, после вывода войск на левый берег Днепра в Херсонской области оккупанты продолжают переоборудование и подготовку к обороне на большинстве участков фронта.

Подразделения оккупантов построили новые траншейные системы у границы с Крымом, а также у реки Северский Донец между Донецкой и Луганской областями. Некоторые из этих оборонительных рубежей расположены в 60 км от линии фронта. Это может свидетельствовать о том, что россияне готовятся к дальнейшему контрнаступлению ВСУ. Кроме того, британские разведки считают, что РФ может перекинуть часть войск с юга именно в район Бахмута.

"Вполне вероятно, что Россия попытается наконец передислоцировать часть сил, выведенных из Херсона, для усиления и расширения своих наступательных операций вблизи города Бахмут в Донецкой области", — отмечают в британской разведке.

Переброска войск РФ из Херсона на Донбасс

Российские войска отходят с Херсонщины под давлением ВСУ, а также потому, что оказались перед угрозой окружения.

По словам военного эксперта Романа Свитана, Россия уже перебросила на Донбасс часть войска, отступившего из Херсона на правый берег Днепра. Боевые штурмовые части усилили натиск оккупантов на восточном направлении.

Эксперт добавил, что оккупанты благодаря подкреплению "усиливают ныне давление на наши войска, наши парни выдерживают уже в 2-3 раза большую огневую нагрузку, чем было до выхода этого подразделения с правого на левый берег".

Читайте также: