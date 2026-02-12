Куда с задержкой едут поезда 12 февраля: предупреждение от "Укрзализныци"

Из-за российских обстрелов железнодорожной инфраструктуры в некоторых областях Украины возможны задержки поездов / © Укрзализныця

В Украине после ночной атаки в нескольких регионах были временные остановки там, где мониторинговые группы УЗ фиксировали угрозу. Это повлекло за собой контролируемые задержки — до часа.

Об этом сообщили в «Укрзализныце».

СУМЩИНА и ЧЕРНИГОВЩИНА

В пригородном и региональном сообщении возможны точечные изменения. Региональные поезда курсируют до/из Конотопа, пригородные — до/со станции Кролевец. В Черниговской области временно приостановлены рейсы Сновск — Бахмач и в обратном направлении.

ХАРЬКОВЩИНА

Участок Лозовая — Барвенково — Краматорск остается в зоне повышенной опасности. Пассажиров на этом направлении перевозим автобусным объездом — стыковка обеспечена.

ЗАПОРОЖЬЕ

В регионе сохраняется усиленный контроль обстановки безопасности. В зависимости от ситуации применяем либо пропуск поездов, либо автобусные трансферы.

Россия прицельно бьет по железной дороге

С лета 2025 года россияне начали волну массированных атак на железнодорожную инфраструктуру Украины. В последние месяцы РФ испытала атаки «Шахедами» и другими ударными БпЛА по украинской железнодорожной инфраструктуре.

Сначала россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру, в том числе тяговые подстанции и узлы. А сейчас начали атаки и по отдельным тепловозам и железнодорожным складам. Речь идет о комплексных атаках, когда под удар попадают и энергетические подстанции, и локомотивные депо, и пассажирские вокзалы.

Украинские власти и международные организации квалифицируют эти действия как военные преступления, обращая внимание на их целенаправленный характер. Из-за систематических ударов по инфраструктуре жизни возникают условия, которые ставят под угрозу доступ населения к электроэнергии, теплу, водоснабжению, связи и медицинской помощи.

Отметим, из-за регулярной угрозы обстрелов объектов железнодорожной инфраструктуры в Сумской области «Укрзализныця» во вторник, 10 февраля, временно скорректировала маршруты части поездов.

А в ночь на 8 февраля российские оккупанты нанесли удар по железной дороге в Черниговской области, в результате чего часть рейсов пришлось отменить.

Что известно о ночной атаке 12 февраля

В ночь на 12 февраля россияне запустили по Украине 244 воздушных цели: 219 ударных дронов, 24 баллистических ракеты «Искандер-М»/С-300 и управляемую авиационную ракету Х-59/69.

ДТЭК сообщает, что ночью оккупанты атаковали теплоэлектростанцию — оборудование сильно повреждено. Это уже одиннадцатая массированная атака на ТЭС компании с октября 2025 года.

Столицу россияне атаковали дронами и баллистическими ракетами. В Дарницком и Днепровском районах повреждены жилые дома, в Голосеевском и Деснянском — нежилая застройка. Пока известно о двух пострадавших.

В Днепре повреждены частные дома. Ранены четыре человека. Мальчика, которому нет и месяца, был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Также пострадала четырехлетняя девочка.

В Одессе россияне повредили бизнес-центр, рынок и объект критической инфраструктуры. Также повреждена девятиэтажка и супермаркет. Пострадал один человек.