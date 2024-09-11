Куда смогут доставать баллистические ракеты из Ирана: какие города под ударом

Российская армия сможет использовать баллистические ракеты Fath-360 из Ирана в прифронтовой зоне. Они примерно такого же технического уровня, как ракеты до С-300.

Об этом рассказал военный эксперт Роман Свитан в комментарии "24 канала".

По его словам, от этого вооружения есть опасность. Ракеты могут зайти на глубину 50-70 км от линии фронта, прогнозирует эксперт.

"Под ударами могут быть Сумы, Харьков, Херсон. Вплоть до Запорожья. Это только крупные города. Все объекты в пределах 50-70 километрах могут быть под ударом", — подчеркнул Свитан.

Перехватывать эти ракеты сложно. Ведь время подлета баллистической ракеты на такое расстояние может составлять буквально одну минуту.

Напомним, военный эксперт Алексей Гетьман отмечает, что баллистические ракеты из Ирана опасны для Украины. Хотя они не дальнобойны, но высокоточны и опаснее российских С-300.

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