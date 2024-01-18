Куда военным и их родным обращаться за юридической помощью: в Telegram запустили чат-бот

Вопросы, волнующие военных или их родных, можно задать напрямую через Telegram.

Общественная организация "Правозащитный центр для военных "Принцип" запустила в мессенджере Telegram чат-бот для военных, ветеранов и их семей, нуждающихся в юридической помощи.

Он доступен по этой ссылке.

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Чат-бот работает на основе "Правового навигатора" – онлайн-справки, которую составляют и систематически обновляют юристы "Принципа". Теперь эта справка стала доступнее, поскольку вопросы можно задать напрямую через Telegram.

Чат-бот сориентирует в вопросах о документах – как получить справки, как составить рапорты, а также узнать о льготах, лечении и реабилитации. Кроме того, им могут воспользоваться семьи военных, ветеранов, а также пленных и погибших защитников и защитниц.

Правозащитный центр для военнослужащих "Принцип"

Правозащитный центр для военнослужащих "Принцип" был создан военным и юристом Маси Найемом и правозащитницей и волонтером Любовью Галан. Организация предоставляет качественные услуги и квалифицированные услуги для военных, а также действенную систему военной юстиции.

Напомним, в 2022 году украинский адвокат Маси Найем получил на поле боя тяжелое ранение в голову.