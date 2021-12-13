Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Куда жаловаться на отсутствие отопления в квартире? Инструкция, что делать

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Куда жаловаться на отсутствие отопления в квартире? Инструкция, что делать

Куда жаловаться на отсутствие отопления в квартире? / Pexels

С началом отопительного сезона у многих украинцев возникают проблемы с предоставлением услуг по теплоснабжению. Что делать, если в вашем доме отопление включили, но в квартире потеплее не стало? Ответ в материале ТСН.ua

В Координационном центре по оказанию правовой помощи объяснили, что из помещения может уходить тепло, если в нем холодный пол, есть щели под подоконниками, плохо подогнанные двери, тонкие стены или некачественные оконные рамы. В этом случае, чтобы утеплить квартиру, нужно всего-навсего устранить проблему.

Если даже после проведения соответствующих мероприятий в помещении тепло не стало, может случиться, что причина в некачественном предоставлении услуг теплоснабжения.

Существуют определенные нормы, установленные в Законе Украины "О жилищно-коммунальных услугах". Соответственно им в квартире температура воздуха должна быть не ниже 18 градусов, а в краеугольных комнатах – достигать 20 градусов.

Что делать, если услуги по теплоснабжению предоставляются некачественно

Если исполнитель нарушает условия договора и не обеспечивает соответствующее качество услуг, вы вправе вызвать его представителя в его присутствии составить и подписать Акт-претензию потребителя.

Алгоритм действий следующий:

  1. Оформляете письменное заявление в организацию, предоставляющую услуги по теплоснабжению, с просьбой направить комиссию, которая произведет замеры температуры воздуха в помещении. Представитель поставщика услуг обязан прибыть по вызову в те сроки, которые прописаны в договоре и не позднее чем через 1 сутки после вашего обращения.
  2. Комиссией производится измерение температуры воздуха, после чего составляется Акт-претензия на теплоснабжение. Должны быть два экземпляра документа, которые подписываются всеми членами комиссии и вами лично.
  3. Обращаетесь в организацию, предоставляющую услуги по теплоснабжению, с обращением, чтобы вам перечислили размер платы за жилищно-коммунальные услуги на основании составленного Акта-претензии.
  4. Если организация так и не произвела перерасчет размера платы за услуги по централизованному отоплению, придется обращаться в суд.
Следующая публикация