Куда жаловаться на отсутствие отопления в квартире? Инструкция, что делать

Куда жаловаться на отсутствие отопления в квартире? Инструкция, что делать

С началом отопительного сезона у многих украинцев возникают проблемы с предоставлением услуг по теплоснабжению. Что делать, если в вашем доме отопление включили, но в квартире потеплее не стало? Ответ в материале ТСН.ua

В Координационном центре по оказанию правовой помощи объяснили, что из помещения может уходить тепло, если в нем холодный пол, есть щели под подоконниками, плохо подогнанные двери, тонкие стены или некачественные оконные рамы. В этом случае, чтобы утеплить квартиру, нужно всего-навсего устранить проблему.

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Если даже после проведения соответствующих мероприятий в помещении тепло не стало, может случиться, что причина в некачественном предоставлении услуг теплоснабжения.

Существуют определенные нормы, установленные в Законе Украины "О жилищно-коммунальных услугах". Соответственно им в квартире температура воздуха должна быть не ниже 18 градусов, а в краеугольных комнатах – достигать 20 градусов.

Что делать, если услуги по теплоснабжению предоставляются некачественно

Если исполнитель нарушает условия договора и не обеспечивает соответствующее качество услуг, вы вправе вызвать его представителя в его присутствии составить и подписать Акт-претензию потребителя.

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Алгоритм действий следующий: