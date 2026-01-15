Куда звонить в случае отсутствия тепла, воды и света

Служба 112 / © Игорь Клименко

Реклама

Телефонная линия 112 начала работу в режиме приема сообщений об отсутствии тепло-, водо- и электроснабжения.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

«Мы привлекли к работе дополнительных операторов, чтобы оперативно обрабатывать не только обращения в экстренные службы — спасателей, полиции, медицинской помощи или газовой службы, но и получать информацию о критической ситуации в домах граждан», — подчеркнул он.

Реклама

Полученную информацию операторы безотлагательно передают в штаб по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов в городе Киеве и комиссии ТЭБ и ЧС для быстрой организации помощи людям в нынешних сложных условиях.

«Операторы будут предоставлять информацию о ближайшем пункте незламности или местах обогрева. И при необходимости будут направлять экипажи экстренных служб», — добавил Клименко.

Министр напомнил, что на линию 112 можно обратиться даже при отсутствии мобильной связи. Для этого нужно подключиться к сети WI-Fi, которая доступна в пунктах незламности, торговых центрах, медицинских учреждениях и т.д., загрузить приложение 112 Ukraine и авторизоваться. Это приложение можно установить заранее.

Напомним, накануне, 14 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что столичная власть оказалась недостаточно подготовленной к чрезвычайной ситуации в энергосистеме. Городской голова Виталий Кличко ответил на критику и объяснил ситуацию в городе.