Куда звонить? Временно не работают линии 101,103 и 112 во Львове и Львовской области

Временно не работают линии 101, 103, 112.
Об этом сообщил Максим Козицкий, председатель Львовской ОГА
Вместо 103 для вызова «скорой» пользуйтесь следующими номерами телефонов:
+380679058744
+380679058561
Вызвать ГСЧС (вместо 101) можно по номерам:
для абонентов Киевстар +380969632583
для абонентов Lifecell
+380639815841 и
+380639812547
для абонентов Vodafon +380995218203
Чтобы вызвать полицию во Львове (вместо 102), используйте следующие номера:
0963225167
0680205581
0680971708
0989579718,
0683109186,
098182890
Резервный номер линии службы экстренной помощи "112" – +380322596031.
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