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Куда звонить? Временно не работают линии 101,103 и 112 во Львове и Львовской области

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Куда звонить? Временно не работают линии 101,103 и 112 во Львове и Львовской области

Куда звонить ? Во Львове и Львовской области на работают номера экстренной помощи

Временно не работают линии 101, 103, 112.

Об этом сообщил Максим Козицкий, председатель Львовской ОГА 

Вместо 103 для вызова «скорой» пользуйтесь следующими номерами телефонов:
 +380679058744
+380679058561
 
Вызвать ГСЧС (вместо 101) можно по номерам:
 для абонентов Киевстар +380969632583
для абонентов Lifecell
+380639815841 и
+380639812547
для абонентов Vodafon +380995218203
 
Чтобы вызвать полицию во Львове (вместо 102), используйте следующие номера:
0963225167
0680205581
0680971708
0989579718,
0683109186,
098182890
 
Резервный номер линии службы экстренной помощи "112" – +380322596031.
Сохраните эти номера.

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