Куда звонить ? Во Львове и Львовской области на работают номера экстренной помощи

Куда звонить? Временно не работают линии 101,103 и 112 во Львове и Львовской области

Куда звонить? Временно не работают линии 101,103 и 112 во Львове и Львовской области

Временно не работают линии 101, 103, 112.

Об этом сообщил Максим Козицкий, председатель Львовской ОГА

Вместо 103 для вызова «скорой» пользуйтесь следующими номерами телефонов:

+380679058744

+380679058561



Вызвать ГСЧС (вместо 101) можно по номерам:

для абонентов Киевстар +380969632583

для абонентов Lifecell

+380639815841 и

+380639812547

для абонентов Vodafon +380995218203



Чтобы вызвать полицию во Львове (вместо 102), используйте следующие номера:

0963225167

0680205581

0680971708

0989579718,

0683109186,

098182890



Резервный номер линии службы экстренной помощи "112" – +380322596031.

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