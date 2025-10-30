Экс-глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий на заседании суда / © ТСН

Бывший глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий вышел из СИЗО. За него внесли залог в размере 13,7 миллиона гривен.

Об этом сообщило издание РБК-Украина со ссылкой на источники.

Что предшествовало

Ранее «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники сообщала, что 21 октября Государственное бюро расследований провело обыски у Кудрицкого. Следственные действия касались возможного завышения стоимости подрядных работ и объемов вырубки леса при строительстве энергетических магистралей.

Источники уточняли, что правоохранители расследуют несколько уголовных производств, связанных с возможными злоупотреблениями во время руководства Кудрицкого компанией «Укрэнерго».

Сам Кудрицкий подтвердил факт обысков и заявил, что во время следственных действий у него выхватили телефон из рук. На следующий день, 22 октября, он прибыл на первый допрос и сообщил журналистам, что имеет статус свидетеля.

Во вторник, 28 октября, стало известно, что ГБР задержало экс-руководителя «Укрэнерго» во Львовской области. Также в рамках этого расследования подозрение объявили львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, который сейчас находится под стражей.

Следствие считает, что Гринкевич создал схему, к которой в 2018 году присоединился Кудрицкий — в то время заместитель директора «Укрэнерго». По данным ГБР, в результате сговора с частной компанией государственное предприятие перечислило подрядчику более 13,7 млн грн аванса за реконструкцию подстанций. Эти средства, как утверждают следователи, участники схемы присвоили, не намереваясь выполнять работы.

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что, по его данным, ущерб государству Кудрицкий не нанес. Он пояснил, что тендер, из-за которого открыто производство, проводился под банковскую гарантию, а банк вернул «Укрэнерго» аванс более 13 млн грн.

29 октября Печерский районный суд Киева начал избирать меру пресечения Кудрицкому. Его под конвоем доставили в суд.

По решению суда, его взяли под стражу на время досудебного следствия с правом внесения залога в размере 13,7 млн грн.